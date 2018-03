Rusland gaat ‘binnenkort’ Britse diplomaten uitzetten

Rusland gaat in antwoord op sancties van het Verenigd Koninkrijk Britse diplomaten het land uit zetten. Dat moet “binnenkort” gaan gebeuren, zei minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag tegen staatspersbureau Sputnik News. Om hoeveel diplomaten het precies gaat, is niet duidelijk.

Lavrov reageerde met zijn uitspraak op het besluit van de Britse premier Theresa May om 23 Russische diplomaten weg te sturen uit het Verenigd Koninkrijk. Die maatregel nam May omdat ze Rusland de schuld geeft van de gifgasaanval op de Russische dissident Sergej Skripal. Die ligt nog steeds in coma, evenals zijn dochter.

May had het Kremlin tot dinsdagavond de tijd gegeven om met uitleg te komen over de aanslag. Dat deed ze nadat onderzoek had uitgewezen dat het gebruikte zenuwgas ontwikkeld was in de voormalige Sovjet-Unie. May ontving voor het verstrijken van het ultimatum “geen geloofwaardige uitleg”, en daarom stelde ze sancties in tegen Rusland.

Moskou ontkent de beschuldigingen. Minister Lavrov noemde ze donderdag “onbeschoft”, terwijl een woordvoerder van het Kremlin sprak van een “provocatie”. Rusland houdt daarnaast vol dat het wel heeft willen meewerken met de Britten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland Londen vier verzoeken heeft gestuurd om te praten over de kwestie. “We kregen alleen betekenisloze formele antwoorden terug”, aldus een woordvoerder.

VS en Frankrijk steunen May

Eerder op donderdag spraken zowel de Verenigde Staten als Frankrijk hun steun uit voor Mays sancties. Het Witte Huis denkt ook dat de Russen achter de gifgasaanval zitten. Die past volgens Washington “in een trend waarin de Russen maling hebben aan de internationale wetten en verhoudingen, de soevereiniteit en veiligheid van andere landen ondergraven en proberen om de Westerse democratie omver te werpen”.

De Fransen hielden zich woensdag nog op de vlakte over de gifgasrel. De regering liet toen weten dat het nog te vroeg was om een oordeel te vellen. Donderdag maakte president Emmanuel Macron alsnog bekend dat hij binnenkort maatregelen gaat treffen. Ook volgens de Fransen staat Russische betrokkenheid inmiddels vast.