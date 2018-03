Pornoactrice Stormy maakt ‘affaire’ met Trump tot haar verdienmodel

Stormy Daniels heeft beet en laat niet meer los. De pornoster, die zegt dat ze in 2006 een affaire met Donald Trump had, liet haar advocaat maandag een brief sturen naar Trumps advocaat Michael Cohen. Ze wil de 130.000 dollar die zij tijdens Trumps verkiezingscampagne van Cohen ontving, vóór vrijdag terugstorten.

Daarna voelt Stephanie Clifford (Daniels’ echte naam), zich niet meer gebonden aan het zwijgcontract dat ze tekende na de ‘affaire’. Ze kan dan „eventuele tekstberichten, foto en /of video van de president in haar bezit, gebruiken en publiceren, zonder angst voor wraak en/of wettelijke aansprakelijkheid voor schade.”

Vorige week spande Daniels’ advocaat in Los Angeles al een rechtszaak aan tegen Trump, ook al om onder het zwijgcontract uit te komen. Dit zou ongeldig zijn omdat niet Trump, maar advocaat Cohen het tekende. Daniels nam vorige week een vraaggesprek op met tv-programma 60 minutes dat nu als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de president hangt.

Clifford zegt dat ze Trump in 2006 ontmoette bij een golftoernooi en dat hun affaire enige maanden duurde, terwijl Trump haar beloofde tv-optredens voor haar te zullen regelen. Hij was toen nog maar kort getrouwd met Melania, hun zoontje Barron was nog geen jaar oud. Trump ontkent de affaire via zijn raadsman Cohen ‘stellig’.

In januari onthulde The Wall Street Journal (WSJ) dat Cohen voor de verkiezingen 130.000 dollar zwijggeld aan Daniels betaalde. Cohen ontkende eerst dat hij betaald had, zei toen dit uit eigen zak te hebben gedaan. Volgens de WSJ klaagde hij evenwel dat Trump hem niet terugbetaalde. De bank meldde de betaling, via een hiertoe opgerichte brievenbusfirma, als verdachte transactie bij het ministerie van Financiën, aldus de WSJ.

Affaire als verdienmodel

Daniels heeft haar mogelijke affaire met Trump afgelopen maanden ingezet als verdienmodel. Terwijl ze eerder vooral porno regisseerde, trekt ze nu weer langs stripclubs met als motto haar variatie op Trumps slogan: ‘Make Adult Great Again’. Vrijdag trad ze op in een stripclub nabij Mag-A-Lago, Trumps landgoed in Florida. Tegen CNN zei ze dat ze vier keer zoveel betaald krijgt als eerst. Hoe langer ze in de media blijft, hoe meer ze verdient.

De vraag is evenwel of zij voor Trump méér kan worden dan hinderlijk. De kans erop lijkt voorlopig niet groot. Twee Democratische senatoren en een ethische waakhond hebben de FBI gevraagd de betaling van het zwijggeld te onderzoeken. Dit zou in strijd zijn met campagnewetten en wellicht tot een veroordeling van advocaat Cohen kunnen leiden. Juristen opperden in de media dat Cohen en mogelijk Trump zouden kunnen worden opgeroepen te getuigen in de rechtszaak. En dan is er nog de vraag of de tekstberichten en beeldmateriaal bestaan waarvan Daniels advocaat gewag maakt.

Schandalen met vrouwen – zeker 19 vrouwen beschuldigden hem van aanranding – zijn tot nu toe van de president afgegleden. In de geschiedenis van de VS is nog nooit een president afgetreden om een affaire – hoezeer de Republikeinen Bill Clinton daar ook op aanvielen.