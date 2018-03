Rijk trekt 130 miljoen uit voor Rotterdam-Zuid

Rotterdam krijgt van de Rijksoverheid 130 miljoen euro om de problemen in het stadsdeel Zuid aan te pakken. Het is de bedoeling dat de stad daar zelf nog 130 miljoen euro bijlegt, schrijft minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw donderdag aan de Tweede Kamer.

De havenstad kan de in totaal 260 miljoen euro volgens Schouten gebruiken voor terugdringing van het aantal kinderen met een leerachterstand, bestrijding van werkloosheid en criminaliteit en voor het tegengaan van de verpaupering van woningen. Met hetzelfde oogmerk zette het Rijk in 2011 al het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) op. Dat loopt nog tot 2030.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) noemde donderdagmorgen twee zaken waaraan Rotterdam het geld kan besteden. Ollongren is samen met Schouten verantwoordelijk voor de overheidsbijdrage.

“Op Zuid gebeuren mooie dingen, maar er is nog een weg te gaan. Denk aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. Daar komt het gasvrij maken van woonwijken nu bij. [...] Ik ga er vanuit dat de bijdrage van Rijk en gemeente ook andere partijen enthousiast maakt om te investeren.”

NPRZ-directeur Marco Pastors zegt dat hij een groot deel van het geld gaat gebruiken voor het opkopen en slopen van verouderde particuliere woningen, om daarna nieuwe woningen te bouwen. “Daar hadden we ongeveer 100 miljoen euro voor, dat kan met dit geld misschien het dubbele worden”, aldus Pastors.

Het geld wordt ook ingezet op basis- en middelbare scholen, en niet alleen voor kinderen met een achterstand. Pastors: “Voor alle leerlingen, daar maken we geen onderscheid in.” Pastor zou ook graag de salarissen voor leraren verhogen. Maar, erkent hij:

“Dat ligt heel gevoelig, want we zijn een groot cao-land. Maar als iemand extra goed zijn best doet, zouden we die graag ook extra belonen. Er wordt aan onderwijzers getrokken, horen wij van scholen op Zuid. Het is jammer als je goede leerkrachten ziet vertrekken. Het zou mooi zijn als je die met een – gepaste – extra beloning binnen kunt houden.”

Niet vrijblijvend

Dat Rotterdam zelf 130 miljoen euro bijpast, is niet vrijblijvend. Schouten schrijft in haar brief dat de “evenredige cofinanciering” een voorwaarde is voor de overheidssteun. Het is na de gemeenteraadsverkiezingen aan het nieuwe college om het geld bijeen te krijgen. Rotterdam gaat het bedrag niet helemaal uit eigen zak betalen: de stad gaat op zoek naar bedrijven en maatschappelijke instellingen die willen bijdragen. “Bijvoorbeeld corporaties, dat zijn kapitaalkrachtige partijen”, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb in een reactie.

De investering van het Rijk vloeit voort uit het regeerakkoord. Daarin belooft de overheid meerdere gebieden te steunen. Naast Rotterdam-Zuid gaat het onder meer om de Eindhovense technologieregio Brainport en de Caraïbische eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Eerder deze maand beloofden Schouten en Ollongren al 35 miljoen euro aan Zeeland, om de leefbaarheid in die provincie te vergroten.