Nederlandse rederij veroordeeld voor illegale sloop

Zes vennootschappen van het Nederlandse scheepvaartconcern Seatrade en twee van haar bestuursleden zijn donderdag in Rotterdam veroordeeld voor het illegaal slopen van vier schepen op stranden in India, Bangladesh en Turkije. Het is voor het eerst dat in Nederland een rederij en haar bestuursleden hiervoor strafrechtelijk zijn veroordeeld.

De bedrijven hebben boetes gekregen variërend tussen de 100.000 en 750.000 euro. De twee bestuursleden kregen elk 50.000 euro boete opgelegd en kregen een beroepsverbod van een jaar. Een derde directeur werd vrijgesproken omdat hij geen actieve rol speelde bij het illegale vervoer.

De rederij kon worden veroordeeld omdat justitie de hand wist te leggen op correspondentie van het bedrijf waarmee kon worden aangetoond dat de schepen uit de haven van Rotterdam en Hamburg vertrokken met het voornemen ze buiten Europese Unie te laten slopen. Dit is in strijd met Europese wetgeving die het dumpen van afvalstoffen buiten de Europese Unie verbiedt.

Grote gevolgen

Volgens de rechter zijn er geen maatregelen genomen om de gevolgen voor milieu en gezondheid te beperken. “De schadelijke gevolgen van het slopen van schepen op de stranden van met name India en Bangladesh voor milieu en gezondheid, zijn verstrekkend.” Ook bevatten de schepen gevaarlijke stoffen zoals asbest.

De sloopwerkzaamheden werden volgens de rechter uitgevoerd in “erbarmelijke” werkomstandigheden door “ongetrainde arbeiders, die niet de kennis en expertise bezitten om gevaarlijke materialen te herkennen om zo voorzorgsmaatregelen te treffen.” Jaarlijks vallen er meerdere doden bij dergelijke sloopwerkzaamheden. De bestuurders hebben volgens de rechter “hun ogen gesloten” voor deze problemen, ondanks een waarschuwing van de inspectie.

‘Meer discussie’

Vakbond FNV reageerde enthousiast en hoopt dat de uitspraak leidt tot meer maatschappelijke discussie over sloopwerkzaamheden in landen als India en Bangladesh. Vicevoorzitter Tuur Elzinga zegt in een persbericht: “Duurzame scheepssloop moet een mondiaal streven zijn. Scheepsbouwers, rederijen en slopers moeten zich verantwoordelijk voelen voor duurzame bouw en sloop.”

Veel rederijen laten hun schepen in landen als India en Bangladesh handmatig slopen. De internationale organisatie Shipbreaking Platform berekende dat er vorig jaar 543 schepen handmatig werden gesloopt op stranden in India, Pakistan and Bangladesh. Daarmee zijn deze landen verantwoordelijk voor tachtig procent van de wereldwijde sloop. De directeur van de organisatie noemde het vonnis “baanbrekend”. “De uitspraak maakt duidelijk dat het slopen op een gevaarlijke en vieze manier niet langer wordt getolereerd.”