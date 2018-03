Na eerste onthulling is het wachten op meer Haags #MeToo

#MeToo heeft het Binnenhof bereikt. De PVV heeft nu al een afsplitser. En de exen van Rutte blijven hem trouw.

BINNENHOFTOO: Een half jaar na het begin van de wereldwijde beweging #MeToo is ook aan het Binnenhof het eerste geval bekend. In december heeft een medewerker van GroenLinks een stagiaire van de fractie tegen haar zin gezoend en aangeraakt. Het voorval wordt bekend door de publicatie van een vonnis - liever had GroenLinks het uit de openbaarheid gehouden. De medewerker kreeg van de partij eerst een tweede kans, maar werd daarna alsnog ontslagen. Bij RTL Late Night reageerde Jesse Klaver gisteravond geëmotioneerd: “Het maakt mij verdrietig dat dit kan gebeuren op de plek waar ik verantwoordelijk ben.” Naar aanleiding van de MeToo-discussie besloot de Tweede Kamer, met steun van GroenLinks, onlangs onderzoek te doen naar seksuele intimidatie rond het Binnenhof. Dat het bij dit geval gaat blijven is onwaarschijnlijk.

SLAAPWET: Er gaan waarschijnlijk dagen voorbij dat u niet aan het referendum over de inlichtingenwet denkt. Minder dan een week vóór dat referendum volgende week gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt, is er nog nauwelijks een campagne. Dat is een bewuste strategie van het ja-kamp, en dus het kabinet. Die lijkt te werken: uit een peiling bleek gisteren dat de steun voor de wet stabiel is. Gisteren kwamen de veiligheidsdiensten ook voor het eerst met gegevens over het aantal taps dat ze vorig jaar plaatsten: de AIVD 3.200, de MIVD 350. Dat is meer dan de jaren daarvoor, maar ook volgens critici zegt dat weinig over het “gevaar” van de nieuwe wet.

MEER/MINDER RADICAAL: Of hij verkozen wordt is de vraag, maar de nummer vier van de PVV Utrecht weet nu al dat hij zich in dat geval zal afsplitsen. Op Twitter liet Rob Jansen weten dat de partij de verkiezingen wat hem betreft “te gematigd ingaat”. Volgens de lokale lijsttrekker Henk van Deún wilde de vroege afsplitser dat het in debatten “veel meer over de islam en veel minder over woningbouw en verkeer” zou gaan. Jansen kwam eerder in opspraak met een tweet waarin hij Barack Obama met een aap vergeleek. In Brussel dreigt PVV’er Marcel de Graaff ondertussen aangeklaagd te worden voor te radicale uitspraken. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat de PVV vooral een bedreiging is voor lokale partijen.

OMBUDSPOLITICUS: In Den Haag zou de PVV zomaar verslagen kunnen worden door een oude bekende. Groep De Mos, van oud PVV-Kamerlid Richard de Mos, staat in de peilingen fors hoger dan de plaatselijke PVV. Na acht jaar in de gemeenteraad is De Mos een bekende Hagenees en zijn partij is inmiddels een wonderlijke mix van ex-PVV, ex-D66 en bovenal veel bekende ondernemers uit de stad. Die financieren de campagne ook, en krijgen daar af en toe best iets voor terug. Geen probleem, vindt De Mos. “Wij luisteren naar inwoners en daar horen ondernemers ook bij.” Mocht De Mos de grootste worden, dan zal een coalitievormen in Den Haag niet eenvoudig worden: volgens de peilingen komt geen van de partijen boven de acht zetels uit.

ROTTERDAMSE STOLP: Alle ogen lijken deze gemeenteraadsverkiezingen op Rotterdam gericht, waar alle landelijke partijen meedoen en de polarisatie groot is. Die aandacht is een beetje overdreven, vindt ons panel van politieke insiders: uiteindelijk zegt Rotterdam weinig over het landelijke beeld. Het linkse verbond tussen GroenLinks, PvdA, SP en het islamitische Nida was volgens de panelleden bij voorbaat al een slecht idee, en dat het deze week uit elkaar viel vooral schadelijk voor de PvdA. “De antennes voor verkeerde mensen en organisaties zijn nog steeds onvoldoende ontwikkeld bij de PvdA”, denkt een PvdA’er. Het verbond dat Leefbaar Rotterdam met Forum voor Democratie aanging is volgens panelleden wél strategisch handig. Over een omstreden uitspraak van FvD-leider Thierry Baudet zegt Leefbaar-leider Joost Eerdmans vandaag in de Volkskrant dat hij “het heel erg eens is met een waarschuwing tegen de verdunning van onze culturele waarden.”

BINGOPARTIJ: Het kan zomaar voorkomen dat je bij een campagnebijeenkomst van de VVD bent, zonder het door te hebben. De grootste partij van Nederland presenteert zich deze campagne weinig als VVD, en meer als een soort a-politieke common sense-partij. Dat zag je bijvoorbeeld bij de bingomiddag met oud-VVD-minister Ivo Opstelten, afgelopen weekend. Uit Opsteltens mond kwamen louter bingogetallen, de lokale VVD-lijsttrekker werd niet als zodanig geïntroduceerd en het enige VVD-logo stond op de uitgedeelde blocnotes. Opstelten is niet de enige afgetreden VVD-bewindspersoon die campagne voert: zelfs de vorige maand opgestapte Halbe Zijlstra flyerde onlangs nog voor zijn partij. Ze blijven hun partijleider Mark Rutte trouw, want die is zelf ook “hondsloyaal”.

QUOTE VAN DE DAG

“Als je het niet uitsluit, dan ben je het al bijna. Zo gaan die dingen.”

De sollicitatieprocedure van Emile Roemer voor een burgemeesterspost ging erg soepel.