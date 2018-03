Mossack Fonseca sluit deze maand de deuren

Mossack Fonseca, het trustkantoor dat de spil was in de zogeheten Panama Papers, wordt aan het eind van deze maand opgeheven. Dat meldde het bedrijf zelf in de nacht van woensdag op donderdag. Mossack Fonseca liep grote reputatieschade en financiële averij op door de publicatie van duizenden gelekte bedrijfsdocumenten.

Twee jaar geleden publiceerde een internationaal collectief van journalisten in verschillende Europese media over de Panama Papers. Uit gegevens van Mossack Fonseca werd duidelijk hoe bedrijven en vermogende particulieren belasting ontduiken, door hun geld weg te sluizen naar belastingparadijzen en in offshoreconstructies. Ook Nederlandse bedrijven bleken dit te doen.

De Panama Papers bestonden uit ruim elf miljoen documenten. Dit zijn de belangrijkste onthullingen

Vorig jaar werden de oprichters van het bedrijf, Ramón Fonseca en Jürgen Mossack, opgepakt in Panama. Zij zouden betrokken zijn bij een grote corruptiezaak rondom het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobas.

De publicatie van de Panama Papers had al veel negatieve gevolgen voor de zakelijke dienstverlener gehad: van de ooit zeshonderd werknemers bleven er na 2016 nog maar vijftig over en veel vestigingen werd gesloten. Mossack Fonseca houdt nog enkele werknemers in dienst om de laatste administratie af te wikkelen.