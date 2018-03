Maak je haren kleurvast en antistatisch met grafeen

Diep zwart haar dat antistatisch en warmtegeleidend is. Met haarverf op basis van grafeen kan het. Dat ontdekte een groep Chinese en Amerikaanse onderzoekers. Grafeen, dat bestaat uit een enkele laag koolstofatomen, blijkt goed te hechten aan haar. Na 30 keer wassen is het nog steeds zwart. En omdat het geleidend materiaal is, wordt het haar antistatisch en voert het warmte snel af, wat prettig is in een warm klimaat. De resultaten van het onderzoek verschenen donderdag in het tijdschrift Chem.

De haarverf is niet de eerste toepassing van het in 2004 ontdekte grafeen. Het materiaal bleek bijzonder flexibel, sterk en geleidend. Dankzij die eigenschappen kan het voor allerlei toepassingen gebruikt worden, van elektronica tot lichtzeilen. Het sportartikelen bedrijf Head bracht zelfs een tennisracket met grafeen op de markt. En nu is er dus haarverf.

De verf bestaat uit grafeenoxide, een vorm van grafeen, dat samen met de een bindmiddel is opgelost in water. Grafeenoxide bestaat uit flexibele, dunne velletjes die gemakkelijk om het haar heen vouwen. Zo vormt het een laagje aan het haaroppervlak. Daarin verschilt het van andere permanente haarverf, die de haarschubben open zet en het haar binnen dringt. Om de haarschubben open te zetten maken de huidige middelen gebruik van chemische stoffen die het haar kunnen beschadigen. De uitwasbare haarverf die verkrijgbaar is, vormt overigens ook een laagje om het haar. Maar die stoffen hechten minder goed dan grafeenoxide, waardoor de kleur na een paar wasbeurten verdwijnt. Grafeen kan dus een veiliger alternatief zijn voor huidige permanente haarverf.

Blond haar voordat en nadat het is geverfd met een kleuringsmiddel op basis van grafeen. Jiaxing Huang

De onderzoekers schrijven dat er een grote vraag is naar zwarte verf, omdat het grootste gedeelte van de wereldbevolking zwart haar heeft, en dat zwart wil verven als het grijs wordt. Maar grafeenoxide is, in tegenstelling tot grafeen, niet zwart maar licht bruin. „Het wordt zwarter door het te verwarmen met een föhn of UV licht of door een antioxidant zoals vitamine C aan te brengen”, mailt Jiaxing Huang van de Northwestern University. Zo kan je zelfs een kleurverloop (ombre effect) aanbrengen in het haar.

Haar wordt elektricteitsdraadje

De antistatische en warmtegeleidende eigenschappen van de haarverf zijn een bijkomend voordeel die ontstaan doordat grafeen elektriciteit kan geleiden. Door een haar van een laagje grafeen te voorzien, wordt het dus een klein elektriciteitsdraadje. Dat betekent dat je geen last meer hebt van statisch haar waardoor je kapsel alle kanten gaat staan.

„Maar dankzij die eigenschappen kan de verf ook gebruikt kan worden om weefsel te verven en zo bijvoorbeeld elektronische kleding te maken”, zegt Huang.

De haarverf zal voorlopig nog niet in de winkel liggen. „We weten bijvoorbeeld nog niet wat de gevolgen zijn als grafeenoxide in het riool- of het oppervlaktewater terecht komt”, zegt Huang. „Het onderzoek begon als een grappig experimentje, maar gaandeweg kwamen we erachter dat grafeen een veiliger alternatief is voor giftige stoffen in de huidige haarverf. Daarom hopen we financiering te krijgen om de verf verder te onderzoeken en op de markt te brengen.”