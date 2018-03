Unilever vestigt hoofdkantoor in Rotterdam

Het hoofdkantoor van levens- en wasmiddelenconcern Unilever komt in Rotterdam. Dat heeft het bestuur van het bedrijf donderdagochtend bekendgemaakt.

Unilever heeft nu twee hoofdkantoren, in Rotterdam en Londen. Nederland en het Verenigd Koninkrijk wilden het hoofdkantoor allebei graag hebben. Er blijft wel nog een vestiging in Londen bestaan, maar dat zal geen hoofdkantoor zijn.

Twee divisies in Londen

Unilever zal twee van zijn drie ‘divisies’ onderbrengen in Londen. De levensmiddelendivisie blijft gevestigd in Rotterdam. Samen zijn die twee onderdelen goed voor 60 procent van de omzet, volgens een woordvoerder van het bedrijf. De herstructurering zal geen effect hebben op het aantal werknemers in de beide landen. Momenteel heeft Unilever in Groot-Brittannië 7.300 mensen in dienst, en 3.100 in Nederland.

Het besluit van Unilever om zijn Britse en de Nederlandse ‘helften’ samen te voegen, is deels een gevolg van de ongewenste overnamepoging van Kraft Heinz een jaar geleden. Unilever sloeg het bod af en besloot maatregelen te nemen om indringers voortaan buiten de deur te houden.

Kostenbesparingen zijn een belangrijk onderdeel van die maatregelen. Unilever zou onder meer kritisch gaan kijken naar zijn duale bestuursstructuur. Al sinds de fusie tussen de Nederlandse Margarine Unie en het Britse Lever Brothers in 1930, was het concern verdeeld in twee takken. Die structuur kostte te veel geld.

Een andere stap die Unilever nam om zijn aandeelhouders tevreden te stellen en kopers op afstand te houden, was bijvoorbeeld de verkoop van de gestagneerde margarinetak. Ook wil het concern geld uitsparen door zijn logistieke keten efficiënter in te richten en advertenties langer in roulatie te houden. In totaal wil Unilever tot 2020 6 miljard euro bezuinigen. Daarnaast verhoogde Unilever het dividend met 12 procent.

Lobby voor hoofdkantoor

Voor de vestiging van het Unilever-hoofdkantoor is de afgelopen maanden zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland hard gelobbyd. Hoofdvestigingen van grote ondernemingen zijn felbegeerd. Ze zorgen voor banen, trekken allerlei bedrijvigheid aan en vormen zo een stimulans voor de economie, zo redeneren overheden.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is dan ook erg blij dat het hoofdkantoor van Unilever naar Rotterdam komt. “Dit is heel goed nieuws. Het is een prachtbedrijf natuurlijk”, aldus de bewindsman tegenover persbureau ANP.

“Nederland heeft duidelijk gemaakt dat we in den brede een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. We concurreren niet specifiek op één ding, dat is de kracht van het vestigingsklimaat.”

Correctie (15 maart 2018): in een eerdere versie van dit bericht stond dat Unilever ook kiest voor de beurs van Amsterdam. Dat is niet het geval: het bedrijf houdt de beursnoteringen in Amsterdam, Londen en New York.