Google investeert half miljard in datacentrum Eemshaven

Techgigant Google investeert 500 miljoen euro in een uitbreiding van zijn datacentrum in de Groningse Eemshaven. Dat is nodig voor de “snel groeiende vraag van consumenten en bedrijven”, schrijft het bedrijf in een verklaring donderdag. Daarmee komt de totale investering in het datacentrum uit op bijna 1,5 miljard euro. De uitbreiding moet de komende jaren worden gebouwd, het is niet bekend wanneer het moet worden opgeleverd.

Eerder waren er al plannen om de in 2016 geopende vestiging uit te bouwen. De servers worden gebruikt voor de opslag van diensten zoals Gmail, Google Maps en YouTube. Er werken momenteel ongeveer 250 medewerkers, daar komen volgens een woordvoerder nog eens “enkele tientallen” banen bij.

De vestiging van het datacentrum leverde volgens Google tussen 2014 en 2017 gemiddeld 2.200 voltijdbanen op, onder meer in de bouw. Eemshaven is met een geschat verbruik van 65 megawatt een van de grootste datacentra in Nederland. Sinds vorig jaar draait het volgens Google volledig op hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) was aanwezig bij de bekendmaking en stelt dat “iedereen hier in de provincie Groningen profiteert”. Ook concludeert hij dat de uitbreiding de regio aantrekkelijker maakt voor andere techbedrijven. “Google heeft de Eemshaven locatie destijds gekozen om verschillende redenen, waaronder de uitstekende infrastructuur, snelle glasvezelverbindingen en de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen”, stelt Directeur Google Nederland Pim van der Feltz.

Groeiende omzet

Alphabet, het moederbedrijf van Google, had in het laatste kwartaal van 2017 een omzet van ruim 32,3 miljard dollar (25,8 miljard euro). Dat was bijna een kwart meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Winst werd gedrukt omdat het techbedrijf miljarden kwijt was aan de nieuwe Amerikaanse belastingwet. De totale omzet vorig jaar was 110 miljard dollar.