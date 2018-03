Frans arrestatiebevel voor dochter Saoedische koning

Een Franse rechter heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Saoedische prinses Hassa bint Salman. Het verzoek is in december uitgevaardigd, melden bronnen dichtbij het onderzoek aan persbureau Reuters.

De Franse justitie wil de 42-jarige dochter van de Saoedische koning Salman bin Abdulaziz verhoren vanwege het gewelddadige optreden van een van haar beveiligingsmensen richting een schilder en decorateur in haar Parijse appartement, in september 2016. Andere aanklachten zijn kidnapping, diefstal en doodsbedreiging. Prinses Hassa zou de bodyguard de opdracht hebben gegeven om “deze hond te doden”, schreef het Franse weekblad Le Point al eerder.

Aanhoudingsverzoek zet relaties met Frankrijk op scherp

Na de mishandeling vluchtte de Saoedische prinses Parijs uit, waarbij ze gebruikmaakte van haar diplomatieke status. Haar bodyguard werd in september 2016 verhoord en beschuldigd van geweld met gebruikmaking van een vuurwapen, kidnapping en het assisteren bij kidnapping.

Het aanhoudingsverzoek ligt zeer gevoelig en kan de diplomatieke relaties tussen Saoedië-Arabië en Frankrijk ernstig schaden. Prinses Hassa is de zus van de zeer machtige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS). Hij werd vorige week met alle egards ontvangen in het Verenigd Koninkrijk - MBS mocht op audiëntie komen bij koningin Elizabeth II - en gaat nog voor een bezoek langs bij president Trump in het Witte Huis. In april staat een ontmoeting gepland met de Franse president Macron in Parijs.