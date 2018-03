Duizenden ontvluchten enclave in Oost-Ghouta

Vele duizenden burgers zijn donderdag gevlucht uit de belegerde Syrische rebellenenclave in Oost-Ghouta naar gebied dat na hevige gevechten in handen is gevallen van het regeringsleger van president Assad. Het was veruit de grootste vluchtelingenstroom sinds Assads leger vier weken geleden een offensief inzette om de enclave te heroveren.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat in het Britse Coventry zetelt en over een netwerk van lokale bronnen beschikt, ging het om zeker 12.500 mensen. Een Russische generaal, geciteerd door het persbureau RIA, sprak van ruim 800 vluchtelingen per uur.

De vluchtelingen arriveerden langs een weggetje bij Hammouriyeh, dat behoort tot Oost-Ghouta, dat tegen Damascus aanligt. Diezelfde donderdag hadden legereenheden Hammouriyeh bereikt. In totaal zouden er nu nog zo'n 390.000 mensen in Oost-Ghouta zitten.

Schrijnend tekort aan voedsel en drinkwater

Oost-Ghouta, wordt al weken achtereen hevig gebombardeerd door de Syrische en de Russische luchtmacht. Bovendien heerst er een schrijnend tekort aan voedsel, drinkwater en medicijnen. Aan die laatste beproevingen waren de burgers overigens de afgelopen jaren, lang voor het huidige offensief, ook al blootgesteld.

Het Internationale Rode Kruis meldde intussen dat een konvooi van 25 vrachtwagens met hulpgoederen donderdag voor enige verlichting had gezorgd in Douma, een andere plaats binnen de enclave,

Ook uit de plaats Afrin in het noordwesten van Syrië is een vluchtelingenstroom op gang gekomen, zij het van geringere omvang dan uit Oost-Ghouta. Honderden burgers vluchtten daar voor het Turkse leger, dat zich opmaakt om Afrin in te nemen.