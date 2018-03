Doden na instorten voetgangersbrug Miami

In de Amerikaanse stad Miami is donderdag een voetgangersbrug ingestort. Hierbij kwamen “meerdere mensen” om het leven, aldus de politie in de Amerikaanse staat Florida. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Zeker acht slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brug was nog in aanbouw en stortte rond 13.30 uur (lokale tijd) in. Acht auto’s raakten bedolven onder de brokstukken. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin.

In aanbouw

De voetgangersbrug was zaterdag neergezet en nog niet in gebruik. De brug moest de universiteit met de rest van de stad verbinden. Studenten zouden zo op een veilige manier de drukke straat kunnen oversteken. De weg waarover de voetgangersbrug liep, heeft acht rijbanen en is één van de drukste straten van de stad.

Bill Nelson, senator in Forida, heeft via Twitter zijn medeleven betuigd. Ook het bouwbedrijf dat werkte aan de voetgangersbrug heeft in een verklaring via Twitter laten weten mee te leven met de slachtoffers. Er wordt nog onderzocht hoe dit kon gebeuren.