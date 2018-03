Dit zijn de ergste verkiezingsmotto’s

O jongens als ik altijd érgens naar uitkijk – taalkundig gezien dan – dan zijn het wel verkiezingen. Altijd weer een genot om de teksten te lezen die partijleden met een flinke borrel op in een zaaltje bij elkaar hebben zitten brainstormen.

Zo deelt de VVD in Woerden en Nijmegen deze campagne condooms uit met de tekst: ‘Voel de liberaal in je’. Hoe bezopen zouden ze dáár zijn geweest? Ik vond het namelijk best opmerkelijk om een politicus openlijk: ‘Daar moet een piemel in’ te horen zeggen. Maar het lijkt me vooral heel lastig, om de liberaal in je te voelen. Want dan moet je dus eerst op zoek naar een liberale man, hem daarna zover zien te krijgen dat hij zijn pielemuis in je stopt, en dan nog maar afwachten of je hem voelt. Een interessant experiment, zeker VVD, maar ik heb er nog niet de moed voor verzameld.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van heel erge verkiezingstaal in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. Ik vroeg naar voorbeelden op Twitter, maar ook sloganverkiezing.nl staat er weer vol mee.

Wat dachten jullie bijvoorbeeld van: ‘Met elkaar voor de toekomst’, van GroenLinks? Ik ken niemand die het voor het verleden doet, maar dat zal aan mij liggen. Of neem: ‘Tijd voor toekomst’ van de VVD in Zaltbommel – wel fijn dat ze daar de tijd nemen voor de toekomst.

Maar ik vond: ‘De wijsheid ligt op straat’ ook heel mooi, van de partij Voor Nijmegen. Wel jammer dat die wijsheid blijkbaar niet in de partijleden zit, dat er niet bij staat op wélke straat die wijsheid ligt en welke wijsheid het betreft, maar je kunt niet alles hebben. Of neem ‘staande ovatie voor innovatie’ van het CDA, ergens in het land. Het maakt voor het CDA blijkbaar niet uit wélke innovatie – de guillotine, dát was pas een innovatie! – áls we maar innoveren.

De leukste vond ik: ‘Bedankt dat je naar me omcake’, van de ChristenUnie in Zwolle

Er zijn ook veel posters met ‘DOEN’ erop. Heerlijk, dingen DOEN, maakt niet uit wat – hele kinderdagverblijfketens zijn op dit principe gebaseerd. Zo schrijft de VVD in Nijmegen: ‘Lekker door rijden. Kies voor doen’. Ik zou zeggen: niet te lang lekker doorrijden áls je nog iets wilt DOEN en WAT gaan jullie dan DOEN? Zou ik best willen weten.

Wat ook een mooie categorie motto’s is, die met een richting erin. Zo adverteert D66 met: ‘Nu vooruit’ en de PvdA met: ‘Nu linksaf’. Ik dacht zelf altijd dat je met politiek alle kanten op kon, maar sommige partijen blijven stug maar één kant opkijken.

Of wat dachten jullie van D66 met het motto: ‘Een goed klimaat. D66 krijgt het voor elkaar’. Misschien dachten ze bij de democraten na een paar flessen wijn even het hele klimaat te kunnen sjeffen, maar zo werkt het niet, D66. Kijk nog maar eens als jullie nuchter zijn.

En dan de posters met blaartrekkende woordspelingen. Die vind ik stiekem het leukst. Zoals: ‘Ga met D66 in (de)bad’ uit Den Helder – met een plaatje van een badeendje erbij. Of: ‘Bedankt dat je naar me omcake’ van de ChristenUnie in Zwolle – met een foto van een plakje cake ernaast.

Echt.

Dinsdag 20 maart kiest sloganverkiezing.nl de slechtste slogan van deze campagne. Ik zit er helemaal klaar voor.

Japke-d Bouma vroeg op Twitter naar slechte verkiezingsmotto’s. Een bloemlezing:

Via @elsedew Via @humphryjoey Via @ideeenfee Via @IngeborgKiela Via @thijseld Via @uitbijter