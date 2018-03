Dit vinden Russische jongeren van Rusland en Poetin

Dit jaar worden 1,3 miljoen Russen achttien. Hoe denkt deze 18-jarigen, die voornamelijk Vladimir Poetin als president heeeft gekend, over hun jeugd, wat zijn hun meningen over het heden en plannen voor de toekomst? The Moscow Times, een Engelstalige krant uit Moskou, interviewt jongeren uit Generatie P (van Poetin), zoals ze de jongeren noemen.

De Russische jongeren komen uit verschillende uithoeken van het land. Van Kaliningrad tot Vladivostiok en Oefa. De meesten studeren, sommigen zijn al aan het werk. The Moscow Times interviewde tot nu toe dertien Russische jongeren. Bij de interviews staan foto’s en korte filmpjes van de jongeren, maar ook kinderfoto’s en zelfgemaakte beelden.

Niet stemmen

Hoewel president Poetin in het Westen veel bekritiseerd wordt, zijn deze jongeren minder kritisch. Ze vertellen dat ze zich weinig druk maken over politiek en sommige jongeren gaan helemaal niet stemmen.

Ik ga niet stemmen bij de aankomende verkiezingen omdat er geen goede kandidaten zijn en ik denk dat niet stemmen de beste manier is om te protesteren tegen deze situatie. Andrej Dratsjov, Moskou

Maar de interviews gaan ook over het dagelijks leven in Rusland. Bijvoorbeeld over Jelina Toeriëva uit Vladikavkaz, in de buurt van de grens met Georgië. Ze woont in een klein stadje waar ze een opleiding voor kunstlerares doet. Ze vertelt dat ze eigenlijk naar de kunstacademie wilde, maar daar niet werd toegelaten en waar ze over praat met haar therapeut. Of Nina Goebskaja uit Soergoet, een stadje in het midden van Rusland. Zij vertelt over het uitgaansleven in Moskou en over haar vader die niet zo blij is met haar vriendje dat tien jaar ouder is.

Ook het Russisch-zijn is onderwerp van gesprek. Nina is heel blij dat ze Russisch is en niet Amerikaans. Net als Nikita Foega uit Krasnoturansk, die van Russen en de Russische mentaliteit houdt. Maar Danil Injoesjkin , uit het tegen Polen aan grenzende stadje Bagrationovsk, associeert zichzelf liever niet met Rusland.

#generationPutin Meet Yulia Vladimirtseva. “I was one of only three non-ethnic Yakuts in my class. I was never made to feel different. Everyone is very tolerant in Yakutsk, and the old Yakut grandmothers and grandfathers all love ‘Grandpa Putin.'" https://t.co/rsndYSA2BT pic.twitter.com/x4ZW1RLNZS — The Moscow Times (@MoscowTimes) 1 maart 2018

En gaat deze jonge generatie Rusland veranderen?