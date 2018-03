Deeltijdopleiding Erasmus Universiteit te duur

De Erasmus Universiteit heeft studenten van de deeltijdmaster Bedrijfskunde onterecht te veel collegegeld gevraagd. De studenten moesten jaarlijks 33.750 euro betalen in plaats van de wettelijk toegestane 2.060 euro. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs (D66) in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op een klacht van een student.

De minister schrijft dat de universiteit zich met het collegegeldtarief “niet heeft gehouden aan de wet”. Ze heeft dit doorgegeven aan de Inspectie van het Onderwijs. Een universiteit mag alleen afwijken van het wettelijk vastgelegde collegegeld van 2.060 euro als de student al een masterdiploma heeft of van buiten Europa komt.

Universiteiten en hogescholen berekenen studenten soms honderden euro’s voor materiaal of extra studie-onderdelen, hoewel dit bij wet verboden is.

Een woordvoerder van de opleiding Bedrijfskunde zegt dat de universiteit nog in gesprek is met onder meer de Inspectie over het collegegeld en noemt de brief van de minister daarom “prematuur”. De woordvoerder zegt in een telefonische reactie:

“De deeltijdopleiding is voor mensen met werkervaring en wordt op een andere manier gefaciliteerd en ingevuld dan de andere opleidingen.”

Van Engelshoven schrijft de reactie van de Inspectie en de universiteit af te wachten.