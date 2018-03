De vier bouwstenen van zzp-succes

Ben Tiggelaar is gedragsonderzoeker, trainer en publicist. Hij schrijft elke week over management en leiderschap.

Ook succesvolle zzp’ers zijn vaak onzeker over hun werk. Wat zijn de strategieën die zij hanteren om hun bestaan dragelijk te maken? Onderzoekers Gianpiero Petriglieri, Susan Ashford en Amy Wrzesniewski verdiepten zich recent in het leven van freelancers in de kennis- en creatieve sector. Ze deden diepte-interviews met 65 adviseurs, kunstenaars, schrijvers en coaches.

Veel van deze freelancers lijden onder de onvoorspelbaarheid van hun agenda en hun inkomsten, blijkt. Ook hebben zij vaak moeite om een stabiel beeld van zichzelf te ontwikkelen. Voor veel succesvolle freelancers is werk een uitdrukking van de eigen talenten en interesses. Maar wanneer dit werk allerlei onzekerheden kent, kan het ook leiden tot existentiële twijfel.

Aan de andere kant genieten veel zelfstandigen juist van de vrijheid die het ontbreken van een baas en een organisatie biedt.

Interessant: om een balans te vinden tussen de onzekerheid en de vrijheid, hanteren freelancers volgens de onderzoekers vier strategieën. Vier bouwstenen voor de stabiliteit en veiligheid die we als werkende mensen blijkbaar nodig hebben.

Routines Veel freelancers vinden houvast in dagelijkse en wekelijkse gewoontes. Vroeg opstaan, sporten voor het werk, het maken van een schema voor de dag, het plannen van denkwerk in de ochtend en contacten in de middag. Zo blijven ze productief en mentaal gezond. Werkplek In theorie kunnen veel freelancers werken waar ze willen. In de praktijk doen ze dat niet. Veel van de mensen in het onderzoek creëren stabiliteit en geborgenheid door middel van een afgescheiden plek, thuis of elders, waar ze zich helemaal kunnen concentreren op hun werk. Netwerk Veel freelancers realiseren zich dat hun manier van werken tot een sociaal isolement kan leiden. Daarom organiseren ze een informeel netwerk om zich heen. Familie, vrienden en andere zzp’ers met wie je regelmatig bijpraat over werk, die je om advies kunt vragen en die je soms ook helpen bij het krijgen van de volgende opdracht. Betekenis Voor veel freelancers is hun werk meer dan werk. Of het nu gaat om het helpen van bedrijven op het gebied van integriteit of het verbeteren van de positie van vrouwen, de meeste freelancers in het onderzoek geloven dat hun werk moet bijdragen aan meer dan alleen het eigen levensonderhoud. En ze geloven ook dat dit lukt. In elk geval binnen een deel van hun werk.

Nog een interessante constatering van de onderzoekers: om hun onzekerheid te dempen vluchten veel freelancers in het werk. Dat is eigenlijk wel herkenbaar. Zolang je lekker bezig bent, hoef je niet na te denken over existentiële kwesties. En als dan toch iemand onverhoeds aan mij vraagt wie of wat ik eigenlijk ben, kan ik altijd volstaan met: ik ben druk.