Daders Posbankmoord krijgen hogere straf

De twee mannen die op natuurgebied de Posbank bij Rheden huisschilder Alex Wiegmink doodschoten, zijn in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Dat oordeelde het hof in Arnhem donderdag. Aanvankelijk kregen de twee respectievelijk 14 en 16 jaar cel opgelegd voor de ‘Posbankmoord’ in 2003.

Het gerechtshof achtte moord alsnog bewezen. De straffen vallen daarmee hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat in hoger beroep zestien jaar tegen beiden had geëist voor gekwalificeerde doodslag. Dat is doodslag gecombineerd met een andere misdaad.

Lang onopgelost

In 2003 kwam de 44-jarige Wiegmink niet thuis van een rondje hardlopen in natuurgebied de Posbank bij Rheden. Het tweetal verklaarde de auto van Wiegmink te hebben willen stelen voor een overval. Toen zij hem bedreigden met een vuurwapen, weigerde Wiegmink zich over te geven. Daarop schoten de mannen hem dood. Het lichaam van Wiegmink werd verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Erp.

De zaak bleef lang onopgelost. In 2016 heropende de politie het onderzoek omdat zij met behulp van nieuwe forensische technieken een DNA-spoor had gevonden. De cold case werd onder meer behandeld in het programma Opsporing Verzocht waarop de 57-jarige Frank S. zich meldde met een bekentenis en spijtbetuiging. De 44-jarige medeverdachte Souris R. werd kort daarna gearresteerd.

Donderdag bleek volgens het hof dat S. en R. de afspraak hadden gemaakt om eventuele getuigen niet levend achter te laten. Het hof oordeelde daarom dat er sprake is van moord met voorbedachte rade. Ook wordt het de twee zwaar aangerekend dat ze Wiegmink in “koelen bloede” doodgeschoten en zijn nabestaanden dertien jaar in onzekerheid lieten.

Jarenlang gezwegen

De straffen die de rechter in juni vorig jaar aan de twee Brabanders oplegde, waren al hoger dan de eerste eis van de openbaar aanklager. Dat had ermee te maken dat de twee jarenlang gezwegen hebben over de dood van de schilder en geen respect naar het slachtoffer hebben getoond door zijn lichaam in brand te steken. In eerste aanleg kreeg Souris R. een hogere straf omdat hij een strafblad had en de wapens regelde waarmee Wiegmink werd gedood.