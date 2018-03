‘Britten gaan militairen inenten tegen miltvuur’

Duizenden Britse militairen worden ingeënt tegen de miltvuurbacterie. Minister van Defensie Gavin Williamson gaat dat donderdag in een toespraak bekendmaken, melden Britse media die beschikken over de tekst van Williamsons speech. De overheid gaat ook 48 miljoen pond (54 miljoen euro) investeren in een nieuw laboratorium gespecialiseerd in de verdediging tegen chemische wapens.

Het besluit is een direct gevolg van de moordaanslag op de Russische dissident Sergej Skripal, die anderhalve week geleden in het plaatsje Salisbury werd vergiftigd met een zenuwgas van Russische makelij. Premier Theresa May houdt de Russische regering verantwoordelijk voor de aanval, waarbij ook Skripals dochter en een politieagent zwaargewond raakten.

“Als we er nog aan twijfelden dat Rusland een bedreiging vormt voor onze burgers, hoeven we alleen maar te kijken naar hun roekeloze aanval in Salisbury”, gaat Williamson volgens Britse media zeggen in zijn speech. Volgens de minister weten de Britten bovendien dat “de chemische dreiging niet alleen uit Moskou komt, maar ook uit andere richtingen.”

Hoeveel militairen het vaccin precies gaan krijgen is nog onduidelijk. Evenmin is bekend of het gaat om militairen in het Verenigd Koninkrijk zelf, of om militairen die in het buitenland op missie zijn.

Dodelijke longinfectie

De miltvuurbacterie, ook wel bekend als de antraxbacterie, kan ontstekingen veroorzaken in de longen, op de huid en in de ingewanden. Het dodelijkst is de bacterie in dat eerste geval: bijna de helft van de patiënten overlijdt. De bacterie kan worden verspreid als poeder, in water of als een spray. Sinds de jaren vijftig is er een vaccin beschikbaar tegen antrax.

In september en oktober 2001 kwamen in de Verenigde Staten vijf mensen om het leven door een miltvuurinfectie, nadat ze besmet waren geraakt via brieven met miltvuurpoeder. Zeventien anderen raakten besmet, maar overleefden. Er is nooit iemand veroordeeld voor de aanvallen.