Amerikaanse tak Toys ‘R’ Us sluit zijn deuren

De Amerikaanse tak van Toys ‘R’ Us sluit haar deuren. De speelgoedgigant is er niet in geslaagd een koper te vinden of een deal te maken over de miljardenschuld van het bedrijf, zo meldt Reuters donderdag. Met de sluiting van de Amerikaanse filialen heeft de Verenigde Staten geen grote speelgoedketen meer.

Als gevolg van de sluiting verliezen mogelijk 30.000 werknemers hun baan. De verkoopcijfers van de keten liepen al jaren terug doordat meer mensen online hun aankopen doen bij concurrenten zoals Amazon. Daardoor moest het bedrijf in september uitstel van betaling aanvragen voor de schuld van 5 miljard dollar (ruim 4 miljard euro).

Daarop volgde een faillissementsbescherming, een regeling vergelijkbaar met het Nederlandse surseance van betaling. Zo’n aanvraag wordt gezien als een mogelijkheid om van een deel van de schulden af te komen. Die schuld was het gevolg van een zogenoemde ‘leveraged buyout’ waarbij investeerders de keten in 2005 opkochten met geleend geld en het bedrijf vol laadden met schulden.

Reorganisatie van Europese markt

Als onderdeel van een reddingsplan besloot Toys ‘R’ Us al in januari om zo’n 180 Amerikaanse filialen te sluiten. De 735 overgebleven winkels gaan nu ook dicht. Wel is het bedrijf in gesprek met de Canadese tak om zo’n tweehonderd van die winkels te combineren.

De winkels in Azië en Europa blijven voorlopig gewoon open. Wel kijkt het bedrijf naar een reorganisatie van de Europese tak. Wereldwijd telt Toys ‘R’ Us ongeveer 1.600 filialen met in totaal 60.000 werknemers. In 2009 vertrok de speelgoedgigant uit Nederland. Een poging van Blokker om de keten over te nemen, werd door Brussel geblokkeerd. Blokker was toen eigenaar van de twee grote Nederlandse concurrenten Intertoys en Bart Smit. Nog een overname zou een te dominante marktpositie betekenen, zo oordeelde de Europese Commissie.

Producent van Barbie

Door het verdwijnen van Toys ‘R’ Us in Amerika lopen ook de twee grootste speelgoedproducenten, Hasbro en Mattel, inkomsten mis. Toys ‘R’ Us was goed voor 11 procent van de jaarlijkse verkoop van Barbie-maker Mattel en voor respectievelijk 9 procent bij Hasbro, producent van onder andere gezelschapsspellen.