Zitskiester Van Impelen wint zilver bij de reuzenslalom

Linda van Impelen heeft de zilveren medaille gewonnen bij de reuzenslalom op de Paralympische Spelen, meldt ANP. De zitskiester was bijna drie seconden langzamer dan de Japanse Momoka Muraoka, die de race won. De Oostenrijkse Claudia Loesch eindigde zeshonderdste achter Van Impelen.

Na de eerste run stond Van Impelen al tweede op 1.40 seconden afstand van Muraoka. De Oostenrijkse Loesch zette in de tweede run een goede tijd neer, maar Van Impelen bleef haar net voor.

In januari won Van Impelen goud in de wereldbekerwedstrijd, maar een val belemmerde haar voorbereiding voor de Spelen. Om die reden kwam ze zaterdag niet uit op de afdaling. Een dag later werd ze zevende op de Super-G en dinsdag werd ze gediskwalificeerd bij de supercombinatie omdat ze een poortje miste.

De 32-jarige Van Impelen heeft een dwarslaesie opgelopen bij een auto-ongeluk. Voor het ongeluk skiede ze niet professioneel, maar ze bleek talent te hebben voor het zitskiën.

Linda van Impelen of the Netherlands (@Paralympisch) took gold in the sitting women's giant slalom at the World Cup today! Here is our full review of the action! https://t.co/2BamDZS8tp pic.twitter.com/uUesGSxWUo

— Para Alpine Skiing (@ParaAlpine) 12 januari 2018