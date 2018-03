Zij rolde met haar ogen en heel China zag het

Bij een persconferentie dinsdag op het Nationale Volkscongres in China neemt een in het rood geklede vrouw het woord. “De transformatie van de verantwoordelijkheid van beheer van staatseigendommen is een onderwerp van universeel belang”, begint ze.

De vrouw in blauw naast haar fronst haar wenkbrauwen. Een volle veertig seconden gaat de journalist door met haar vraag. Over investeringen in infrastructuurprojecten. Over de vooruitzichten hierop voor het komende jaar. Over investeringen in andere landen. En nog eens over staatseigendommen.

De vrouw in het blauw lijkt haar irritatie niet te kunnen onderdrukken. Persconferenties in het sterk gecensureerde China zijn nogal eens voorgekauwd en notoir kritiekloos, helemaal tijdens het jaarlijkse Volkscongres. Terwijl ze de voortetterende vraag aanhoort, rolt ze met haar ogen. En heel China ziet het.

Ogenschijnlijke irritatie

Een camera filmde de ogenschijnlijke irritatie van Liang Xiangyi, zelf financieel journalist voor nieuwssite Yicai, en de beelden gingen koortsachtig rond op het Chinese internet. Ogenschijnlijke irritatie, want een toelichting op het moment dat haar in een dag een nationale beroemdheid maakte heeft ze nog niet gegeven.

Maar voor veel Chinese internetgebruikers was Xiangyi’s blik, die in Mean Girls niet zou misstaan, een verlichtend moment van spontaniteit in anderzijds streng gecontroleerd evenement. Een evenement, overigens, waarop huidig leider Xi Jinping met een stemming het oneindige presidentschap werd gegeven.

De geïrriteerde blik gaf gevolg aan een hele trits parodieën, memes en gifs die sinds dinsdag rondgaan in China - en naar verluidt strenge tegenreacties oproepen van het doortastende Chinese censuurapparaat. Drie jongens speelden het moment na in een filmpje dat verscheen op Weibo, het Chinese Twitter:

Meest gecensureerde woord

Het duurde niet lang voordat Liang Xiangyi’s naam het meest gecensureerde woord was op Weibo, schrijft The New York Times. Toch verschenen T-shirts en mobieletelefoonhoezen met het gezicht van de financieel journalist op online marktplaatsen als Taobao. Gebruikers van de app WeChat deelden de beelden gretig met elkaar.

Volgens de in de Verenigde Staten gevestigde nieuwssite China Digital Times kregen Chinese journalisten een bericht van de overheid.

“Belangrijk bericht: alle mediapersoneel wordt verboden het incident met de in het blauw geklede journalist te verspreiden op sociale media. Alles wat al gedeeld is, moet verwijderd worden. Zonder uitzondering mag het voorval niet gehypet worden.”

Xiangyi zelf

En hoe gaat het met Liang Xiangyi zelf? The Guardian meldt op basis van Chinese bronnen dat haar accreditatie voor het Volkscongres is ingetrokken. Kwade tongen beweren volgens de Britse nieuwssite zelfs dat ze haar baan kwijt is. Die berichten zijn onbevestigd.

Ze heeft officieel nog niet op het incident gereageerd. Whatsonweibo kwam met een blog met screenshots van een chatgroep waarin een collega Xiangyi vertelt dat haar afkeurende blik rondgaat. Tja, reageert de reporter.