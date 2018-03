Wüst weet niet wat de toekomst haar brengt

Stoppen met de schaatsploeg van Ireen Wüst. Doorgaan met een schaatsploeg zonder Ireen Wüst, eventueel samen met een andere sponsor. En een dag later toch weer helemaal stoppen met de schaatssponsoring. „Wij betreuren de commotie over het al dan niet doorgaan met sponsoring van onze kant en de negatieve beeldvorming die rondom Ireen Wüst is ontstaan”, meldt sponsor Justlease woensdagmiddag in een persbericht. Jonge topschaatsers als Antoinette de Jong en Marcel Bosker zijn werkloos. Zelfs Wüst, de beste Nederlandse schaatsster ooit, gaat later deze week op skivakantie in opperste onzekerheid over haar toekomst.

Aan de keukentafel

Buiten floten in het voorjaar van 2015 de vogels, aan de keukentafel van Wüst zat de vrouw des huizes met drie mannen. Haar zaakwaarnemer Patrick Wouters van den Oudenweijer, eerder initiator van schaatsbolwerken Sanex en TVM. Haar ex-coach en vertrouwensman Gerard Kemkers. En Rutger Tijssen, voormalig assistent van Kemkers bij TVM. Met z’n vieren bedachten ze Team4Gold, een nieuwe ploeg om Wüst in 2018 voor de vierde keer op rij aan olympisch goud te helpen. Alleen een sponsor ontbrak nog. Wat zou het? Wouters en Wüst legden samen een half miljoen euro in en het project ging van start. Tijssen kon direct een contract tekenen als coach.

Drie jaar later, op de donderdag voor het WK allround in Amsterdam, verheugt Wüst zich op een diner in het Rijksmuseum met 44 grote schaatskampioenen van weleer, van Karin Enke tot Ard Schenk. Haar grote doel is gehaald: olympisch goud op de 1.500 meter, en twee keer zilver daar nog bij. Met in totaal vijf gouden medailles, vijf zilveren en één bronzen is Wüst na Pyeongchang 2018 niet alleen de succesvolste Nederlandse olympische sporter maar zelfs wereldwijd de schaatser met de meeste olympische medailles. Maar voordat ze in de zaal van De Nachtwacht aan tafel schuift, is er een gesprek met coach Tijssen. Die haar plompverloren meedeelt wat ze eigenlijk al wist: de ploeg gaat niet met haar door. „Te oud”, geeft Tijssen volgens Wüst (31) als reden.

Tijssen zelf vertelde bij de NOS dat de beslissing om niet door te gaan met Wüst, niet van hem komt maar van sponsor Justlease. Het bedrijf verbond zich eind 2015 aan Team4Gold maar maakte in oktober 2017 bekend na het olympisch seizoen te stoppen. De afgelopen periode kregen Wüst en haar zaakwaarnemer Wouters echter steeds duidelijker signalen dat het leasebedrijf en coach Tijssen achter de schermen werkten aan een doorstart. Maar dan zonder haar, boegbeeld, initiatiefnemer en investeerder van het eerste uur. Ze voelde zich ‘gepiepeld’, aldus een insider.

Geëmotioneerd en trots

Wüst maakte eind december geëmotioneerd en trots bekend dat ze eindelijk een nieuwe sponsor had gevonden voor Team4Gold. Het nieuwe avontuur was haar niet in de koude kleren gaan zitten. Fysieke problemen, grote druk wegens uitblijvende sponsorinkomsten, verantwoordelijkheid voor ploeggenoten en begeleiders. „Fijn dat de stress van mijn schouders is”, sprak ze. Met sponsor Justlease kon ze toewerken naar nieuw olympisch succes. Dit seizoen koos Wüst vaker haar eigen route, los van de ploeg. Er waren blessures, wat strijd met ploeggenoot De Jong. Maar ze haalde haar heilige doel.

„Ik wil zeker nog twee jaar doorgaan”, vertelde Wüst al voor de Spelen in Zuid-Korea. „Dit was het dan”, verzuchtte ze na het zilver op de ploegachtervolging. Haar laatste olympische race? Een dag later sloot ze deelname aan de volgende Spelen niet langer uit. Maar in welke ploeg? Bijna op hetzelfde moment dat Wüst haar breuk met Justlease naar buiten bracht, werd bekend dat haar voormalige coach Kemkers vertrekt bij FC Groningen, waar hij sinds 2014 werkte. De twee hadden rond de Spelen nog app-contact. Geen coach kreeg Wüst op een hoger niveau dan Kemkers. Maar of het tot een hernieuwde samenwerking komt? Een sponsor die de salarissen betaalt, is niet een-twee-drie gevonden.

„Over drie weken zit 97 procent van onze schaatsers in de WW”, sprak Sven Kramer op de laatste dag van de Winterspelen. Zelf tekende hij in een eerder stadium voor twee jaar bij in de ploeg van coach Jac Orie, die vanaf 2019 gesponsord wordt door Jumbo. Niet alleen Justlease stopt, ook Afterpay van olympisch kampioene Jorien ter Mors. Plantina (Esmee Visser) praat over samenwerking met Clafis (Jorrit Bergsma). Wüst is niet de enige schaatser in onzekerheid.