Waarom de Filippijnen zich terugtrekken uit het Strafhof

Kan Duterte de Filippijnen wel zomaar terugtrekken?

Ja, lidstaten kunnen uit het Verdrag van Rome stappen, al gaat zo’n uittreding volgens de regels pas een jaar na de bekendmaking in. Duterte wil geen jaar wachten en beweert dat het per direct kan. Hij gebruikt een procedureel argument. De Filippijnen hebben het statuut in 2011 misschien geratificeerd, alleen is dat nooit officieel openbaar gemaakt in het staatsblad, zoals wel vereist is bij wetten.

Verder heeft het ICC niets te zoeken in zijn land, vindt Duterte, omdat het juridische systeem er werkt en onafhankelijk is. Het Strafhof hoort, als court of last resort, pas in actie te komen als een land niet zelf tot vervolging kan overgaan. En dat kunnen de Filippijnen volgens hem prima.