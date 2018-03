Topambtenaar Vlissingen stuurde personeel wel degelijk naar omstreden cursus

De gemeente Vlissingen bevestigt dat Dorthe Schipperheijn als gemeentesecretaris in die plaats een ambtenaar heeft doorgestuurd naar een omstreden Avatar-training. Schipperheijn, nu waarnemend gemeentesecretaris in Heerlen, ontkende dit tot nu toe.

Schipperheijn is al jaren betrokken bij de Scientology-achtige beweging Avatar. Ze zei vorige week tegen NRC dat er altijd een „harde scheiding” was tussen haar activiteiten voor Avatar en haar ambtelijk werk. „Van het doorsturen van gemeentelijke medewerkers naar, of het via deze gemeenten [Vlissingen en Heerlen] laten financieren van, of het acquisitie plegen binnen deze gemeenten voor avatar cursussen/trainingen is geen sprake”, aldus Schipperheijn.

NRC berichtte zaterdag dat drie gemeentesecretarissen, die bij Avatar de status hebben van wizard, tovenaar, dit gedachtengoed hebben verspreid in gemeenten. Een van hen is Schipperheijn, tot 2008 gemeentesecretaris in Vlissingen. Voormalig hoofd bestuurszaken Jac ’t Hart zei dat Schipperheijn hem in een functioneringsgesprek had doorgestuurd naar de training. Dat werd een nare ervaring, waar hij de indruk aan overhield met een „sekte” van doen te hebben.

Uit onderzoek van Vlissingen, op verzoek van NRC en de regionale krant PZC, blijkt nu dat Schipperheijn inderdaad als gemeentesecretaris een ambtenaar heeft doorgestuurd. De gemeente wil niet zeggen om wie het gaat. In maart 2007 ondertekende Schipperheijn een directienota om de medewerker naar Avatar te sturen. De factuur voor de training van een week, afkomstig van een collega-Avatar-trainer van Schipperheijn, werd betaald door de gemeente. Schipperheijn accordeerde de betaling van 2.408,70 euro.

Ze wordt tot nu toe door burgemeester en wethouders van Heerlen gesteund. Tegen dagblad De Limburger zei waarnemend burgemeester Peter van Zutphen (SP): „Het speelde lange tijd geleden en Schipperheijn heeft de beweringen in de krant krachtig ontkend.”

Avatar is in 1986 bedacht door de Amerikaan Harry Palmer. Hij is een ex-Scientoloog die met Avatar „een verlichte planetaire samenleving” wil bereiken. Via zijn bedrijf verkoopt hij cursussen, een cocktail van Scientology-methoden, hindoeïsme en newagedenkbeelden. Cursisten leren onder meer hoe ze bij mensen zielen van overledenen kunnen uitdrijven en krijgen te horen dat de aarde is gekoloniseerd door buitenaardse wezens.

Schipperheijn was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.