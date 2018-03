TenCate verkoopt luchtvaarttak voor 930 miljoen euro

Kunststoffabrikant TenCate uit Almelo doet zijn luchtvaartafdeling van de hand. Het Twentse bedrijf, onder meer groot op het gebied van kunstgras en beschermende weefsels, verkoopt de bedrijfstak aan de Japanse branchegenoot Toray Industries. Toray betaalt 930 miljoen euro, zo melden beide bedrijven woensdagavond in een gezamenlijk persbericht.

Bij de afdeling ‘Advanced Composites’ maakt TenCate materialen voor onder meer vliegtuigfabrikanten en voor de ruimtevaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om hele harde, lichte textielplaten die als vervanging dienen voor aluminium. Onder meer vliegtuigbouwers Boeing en Airbus nemen die materialen van TenCate af.

Dat de Almeloërs de luchtvaarttak verkopen, heeft te maken met de ontwikkelingen in de vliegtuigbouw, legt topman Jan Albers in een toelichting uit. Volgens Albers staat de sector een nieuwe groeifase te wachten. Om als toeleverancier mee te kunnen doen zijn “grote investeringen” nodig en Toray is in zo’n situatie een betere partij om mee op te trekken, aldus de topman.

Toegang tot koolstofvezel

Door op te gaan in het Japanse bedrijf krijgt de luchtvaartafdeling bijvoorbeeld toegang tot het hoogwaardige koolstofvezel van Toray. Een dergelijk materiaal is “cruciaal” om te kunnen voldoen aan de wensen van klanten, die allemaal een zo licht mogelijk vliegtuig willen bouwen. Toray kan door de divisie van TenCate groeien in markten waar het al actief is.

Bij de luchtvaarttak van TenCate werd in 2016, de laatst beschikbare cijfers, een omzet van bijna 180 miljoen euro geboekt. De omzet van TenCate als geheel was in diezelfde periode bijna 1,2 miljard. Van de ruim 3.500 werknemers die eind 2016 bij de kunststoffabrikant in dienst waren, werkten er ongeveer 570 bij ‘Advanced Composites’.

Beide bedrijven verwachten dat de verkoop in de tweede helft van het jaar wordt afgerond. Daarvoor is nog wel goedkeuring nodig van toezichthouders.