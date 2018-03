Slowaakse premier Fico bereid om af te treden

De Slowaakse premier Robert Fico is bereid om af te treden zolang de regering verder gaat met een nieuwe premier die door hem wordt voorgedragen. Dat heeft de sociaaldemocraat woensdagavond bekendgemaakt, meldt Reuters. De bekendmaking volgt op een politieke crisis naar aanleiding van de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn verloofde vorige maand.

De premier stond onder druk om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar het is volgens Fico belangrijk dat de huidige regering onder leiding van zijn partij SMER haar termijn afmaakt. Fico zegt zijn ontslag te hebben aangeboden aan president Andrej Kiska. De twee overige regeringspartijen zouden hebben ingestemd met het voorstel. Mogelijk legt de premier donderdag al zijn functie neer.

De 27-jarige Kuciak deed onderzoek naar vermeende banden tussen de Italiaanse maffia en de Slowaakse regering. Hij werd samen met zijn verloofde thuis doodgeschoten. Tienduizenden Slowaken gingen de straat op om hun woede te uiten over de moord en met de eis dat de regering opstapt.

Brussel wil Europol-onderzoek

Sindsdien probeert Fico de regeringscoalitie bij elkaar te houden. Een van de coalitiepartijen, Most-Hid, dreigde maandag uit de coalitie te stappen als er geen nieuwe verkiezingen zouden komen. Eerder stapten al meerdere ministers op naar aanleiding van de moord op Kuciak.

Vorige week stuurde de EU een delegatie naar het land om onder meer te spreken met Fico over de zaak. In een rapport concludeerde Brussel woensdag dat Europol verder onderzoek moet doen naar de moord. Ook moet er gekeken worden naar mogelijk misbruik van EU-landbouwsubsidies in Slowakije, waar Kuciak ook over schreef.