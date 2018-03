Rusland kiest: ‘Je ziet een messias-achtige energie in Poetin’

Monteur Alexei Gruk (45) zal straks voor presidentskandidaat Pavel Grudinin stemmen, vertelt hij in St. Petersburg. "Het belangrijkste punt voor mij is dat ons buitenlandbeleid hetzelfde blijft. So what als we geen buitenlandse producten meer kunnen importeren. Alsof we dan maar moeten toegeven. Die sancties kunnen me niets schelen."

Foto Anton Vaganov/Reuters