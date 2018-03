Poolse spookrijder krijgt ruim 4 jaar cel voor dodelijk ongeluk

Een Poolse vrachtwagenchauffeur heeft woensdag vier jaar en drie maanden celstraf gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op een Duitse snelweg. Daarbij kwamen vorig jaar drie Nederlanders om het leven.

De rechtbank in Groß-Gerau acht het bewezen dat de 34-jarige vrachtwagenchauffeur in de verkeerde richting reed en daarom verantwoordelijk is voor het ongeluk, melden Duitse media. De politie trof na het ongeluk 3.09 promille alcohol aan in zijn bloed.

De bestuurder wilde ter hoogte van het Duitse Rüsselsheim in september met zijn kleine vrachtwagen een file vermijden door om te keren en met hoge snelheid tegen het verkeer in te rijden, waarna hij frontaal een tegemoetkomende auto ramde. De drie Nederlanders uit Sittard, een vader (53), zijn vrouw (51) en dochter (20), overleden ter plaatse.

De verdachte raakte zelf zwaargewond. De ravage op de weg leidde vervolgens tot meer ongevallen waarbij nog meer mensen gewond raakten. De verdachte heeft spijt betuigd en zich in de rechtbank tegenover nabestaanden verontschuldigd voor het veroorzaken van het ongeluk.