Politie sluit cryptovalutafabriek in Noord-Brabant

De politie heeft woensdag een cryptovalutafabriek gesloten in Rijen in Noord-Brabant omdat er illegaal stroom werd afgetapt. De computers waarmee de digitale valuta werden gewonnen zijn in beslag genomen.

De politie deed de inval vanwege het hoge stroomverbruik. “Meestal verwachten we dan een hennepkwekerij, maar in dit geval troffen we tientallen computers aan”, zegt een woordvoerder van de politie. Het winnen van cryptovaluta is niet illegaal. Volgens netbeheerder Enexis is het de eerste keer dat een cryptovalutafabriek wordt gesloten vanwege illegaal stroom aftappen.

De auto van de huurder van het pand is in beslag genomen op verdenking van witwassen. Die verdenking komt voort uit het aftappen van de stroom voor het winnen van de cryptovaluta. “Hij heeft de illegale stroom gebruikt om de digitale valuta binnen te halen”, zegt de woordvoerder. De stroom in het pand is afgesloten omdat het zorgde voor een gevaarlijke situatie.

De rekenkracht van computers wordt gebruikt om cryptografische puzzels op te lossen. In ruil voor de berekeningen krijg je coins, zoals ether van het bedrijf Ethereum.