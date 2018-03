Opnamestop VUmc vanwege resistente bacterie

Het VU medisch centrum (VUMC) in Amsterdam heeft vanaf dinsdagavond geen nieuwe patiënten meer op opgenomen de afdelingen Intensive Care en Medium Care vanwege een onderzoek naar een resistente bacterie. Tot zeker donderdagavond worden er geen ernstig zieke patiënten op de Spoedeisende Hulp opgevangen.

Het ziekenhuis kampt al ruim twee weken met de zogeheten Acinetobacter baumannii bacterie die resistent is tegen antibiotica. In eerste instantie werd gedacht dat de bacterie zich verspreidde via twee operatiekamers maar “ondanks strenge isolatiemaatregelen, intensieve schoonmaak en extra hygiënemaatregelen de afgelopen weken zijn er deze week helaas meer besmettingen aangetroffen.” Het ziekenhuis doet nu meer onderzoek om erachter te komen waar de besmetting vandaan komt.

Alle patiënten die sinds 25 januari 2018 op deze operatiekamers zijn geopereerd, hebben een brief ontvangen. Volgens het ziekenhuis is het van belang om te weten of iemand de bacterie bij zich draagt zodat speciale antibiotica kan worden voorgeschreven. Ook wil het ziekenhuis verspreiding naar andere zorginstellingen voorkomen.