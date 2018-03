Nog één keer Neerlands Hoop in Carré

Cabaret Neerlands Hoop in concert, Freek de Jonge e.a. Gezien: 13/2, Koninklijk Theater Carré, Amserdam. ●●●●●

Opeens komt er een kanariegele DAF het toneel van Carré op rijden met op het dak een stapeltje dvd-boxen. Freek de Jonge (73) houdt trots een exemplaar van de box in de lucht. De oeuvrebox met het verzameld werk van Neerlands Hoop, die dinsdagavond in Carré ten doop werd gehouden, bevat maar liefst 9 dvd’s, 3 cd’s, 3 boeken en 1 EP.

Wie het werk van cabaretgroep Neerlands Hoop (Freek de Jonge en de in 2004 overleden Bram Vermeulen) goed kent weet dat die kanariegele DAF verwijst naar een running gag uit de voorstelling Neerlands Hoop in Panama (1971). En zo is deze avond voor de echte Neerlands Hoop-fans een feest der herkenning. Er komen een hoop klassiekers voorbij, uitgevoerd door een indrukwekkende hoeveelheid Nederlandse en Vlaamse artiesten, onder wie Frank Boeijen, Tim Knol, Bart Peeters en Paul de Munnik. Freek zelf praat de avond aan elkaar en leest van zijn iPad oude conferences van Neerlands Hoop voor, die door de fans vaak woord voor woord worden meegepraat.

Verrassend actueel

Wat de avond mooi laat zien, is dat veel liedjes van de groep, die bestond van 1968 to 1979, de tand des tijds ruimschoots hebben doorstaan. Zo zingt Louise Korthals een mooie versie van ‘Opa’, met het duo Yentl en De Boer als tweede stem, en geeft Kommil Foo een eigenzinnige uitvoering van ‘Elsje is in Hopsy Topsyland’. Hoewel het lied over een arbeidersvrouw die eindeloos deksels op mayonaisepotten moet draaien misschien verouderd lijkt, klinkt het in de uitvoering van Spinvis weer verrassend actueel. Zijn ingetogen, maar krachtige uitvoering, met Saartje van Camp op de zingende zaag, is één van de hoogtepunten van de avond.

Naast klassiekers als ‘Kijk, dat is Kees’ en ‘Bello de hond’ komen ook minder bekende liedjes uit het oeuvre voorbij. Zo zingt Paul de Munnik een doorleefde versie van ‘Ik sta hier en jij zit thuis’, een mooi liedje over de artiest die op tournee gaat om zijn gezin te ontvluchten, en brengt Mathilde Santing een aangrijpend lied uit de al lang vergeten musical Een kannibaal als jij en ik (1975).

De meest bijzondere gast is zonder twijfel de 75-jarige Jan de Hont, gitarist en derde lid van Neerlands Hoop, die vanaf Neerlands Hoop Express (1973) bij alle voorstellingen betrokken is geweest. Hij is het gitaarspelen nog niet verleerd en speelt enthousiast mee met de band.

De avond eindigt in stijl. Nog één keer mag het publiek papieren zakjes laten knallen bij het lied ‘De douairière’. En wie er na deze bijna 3 uur durende voorstelling nog geen genoeg van heeft, is voorlopig nog wel even zoet met die oeuvrebox.

Correctie (14-02-2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de oeuvrebox uit 8 dvd’s bestaat. Dat moet 9 zijn.