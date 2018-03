Natuurkundige Stephen Hawking (76) overleden

Stephen Hawking, de Britse natuurkundige die miljoenen mensen inspireerde met zijn baanbrekende werk over het heelal terwijl hij lichamelijk ernstig verlamd was, is woensdagochtend vroeg op 76-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Cambridge. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

,,Hij was een geweldige wetenschapper en een buitengewone man, wiens werk en nalatenschap voor vele jaren zullen voortleven”, aldus zijn kinderen Lucy, Robert en Tim in een verklaring, meldt persbureau AP. ,,We zullen hem voor altijd missen.”

Als beroemdste natuurkundige van zijn generatie schreef Hawking op een aansprekende en begrijpelijke manier over tijd, het heelal en zwarte gaten. Zijn boek ‘A Brief History of Time’ uit 1988 werd een internationale bestseller en maakte van Hawking een wetenschappelijke wereldster.

Monotone stem uit spraakcomputer

Hawking werd op 21-jarige leeftijd getroffen door de zenuw- en spierziekte ALS. Hij kreeg van artsen te horen dat hij twee à drie jaar te leven had, maar verbaasde de medische wetenschap door meer dan vijftig jaar met de ziekte te leven. Hawking zat tientallen jaren in een rolstoel en kon alleen praten via een spraakcomputer. De monotone stem uit dat hulpmiddel werd een handelsmerk van de wetenschapper, die de wereld rondreisde om voordrachten te geven.

Ondanks zijn zware handicap zette Hawking zijn wetenschappelijke werk voort. Hij werkte als hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Cambridge en ging op zoek naar een ,,theorie over alles”. Zo’n theorie ,,is slechts de eerste stap”, schreef hij in ‘A Brief History of Time’ ,,Ons doel is een compleet begrip van de gebeurtenissen om ons heen, en ons eigen bestaan.”

In 2001 publiceerde Hawking een vervolg op ‘A Brief History of Time’, getiteld ‘The Universe in a Nutshell’ (het heelal in een notedop). Het leven van Hawking stond centraal in de speelfilm ‘The Theory of Everything’ uit 2014. De Britse acteur Eddie Redmayne won een Oscar voor beste acteur voor die film.