Mijn kleinzoon van bijna drie, die sinds een half jaar een voortand mist, loopt door de woonkamer met blokjes aan zijn oor. „Ik ga bellen.”

Even later: „Op de gang.”

„Prima”, zegt zijn moeder.

Vlak voordat hij de deur achter zich dichttrekt, steekt hij zijn hoofd nog even om de hoek en zegt: „Ik heb een moeilijk gesplek.”

