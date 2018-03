Madonna maakt film over danseres Michaela DePrince

Madonna neemt de regie van Taking Flight op zich, een film die het verhaal vertelt van ballerina Michaela DePrince. Dat maakte studio MGM vandaag bekend. Michaela DePrince is soliste bij Het Nationale Ballet. De film is gebaseerd op de autobiografie Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina uit 2014, die DePrince schreef samen met haar adoptiemoeder. De film is in 2015 in productie genomen.

DePrince verloor haar ouders op 3-jarige leeftijd in de burgeroorlog van Sierra Leone, waarna ze geadopteerd werd door een Amerikaans stel. In de VS ontwikkelde DePrince een passie voor ballet die zou uitgroeien tot een professionele carrière. Ze was een van de sterren in First Position, een documentaire over jonge beloften in het ballet. In die film is te zien hoe DePrince zich tot professioneel ontwikkelde en terechtkwam bij Het Nationale Ballet, waar ze sinds 2013 danst. Na een jaar bij de Junior Company kreeg ze er de positie van tweede soliste. Recentelijk verscheen DePrince in ‘Lemonade’, een muziekfilm van Beyoncé.

Derde film voor Madonna

Volgens Madonna is het belangrijk dat het verhaal van DePrince verteld wordt. „Michaela’s levensverhaal raakte mij diep, als artiest maar ook als activist die begrijpt wat tegenslag is. Deze film geeft een unieke mogelijkheid om licht te werpen op Sierra Leone en om Michaela de stem te laten zijn voor alle weeskinderen die naast haar zijn opgegroeid. Het is een eer voor mij om haar verhaal tot leven te brengen.”

Taking Flight is de derde speelfilm die Madonna regisseert, na Fifth and Wisdom (2008) en W.E. (2011). Er is nog geen cast en releasedatum voor de film bekendgemaakt.