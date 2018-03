Landelijk links wilde al nooit verbond met het islamitische Nida

Wat een voorbeeld van lokale linkse samenwerking had moeten worden, is uitgemond in chaos. Het Links Verbond van de Rotterdamse fracties van GroenLinks, SP, PvdA en Nida spatte maandag uiteen, door een vier jaar oude tweet. Daarmee kwam ook een eind aan een samenwerking die van de landelijke linkse partijleiders sowieso niet had gehoeven.

Heel symbolisch liet het Links Verbond zich vorige maand door NRC in een watertaxi op de Nieuwe Maas fotograferen. Vier Rotterdamse lijsttrekkers, van vier linkse partijen in een bootje, precies tussen Noord en Zuid in. Na jaren van praten over linkse samenwerking tegen rechts, was het er dan echt van gekomen. „We hebben elkaar leren vertrouwen”, zei GroenLinks-lijsttrekker Judith Bokhove die dag nog.

De landelijke partijleiders lezen op 14 februari in deze krant over de nieuwe linkse samenwerking. Dat hun partij zich heeft verbonden met de islamitisch geïnspireerde partij Nida van Nourdin el Ouali dringt tot sommigen dan pas echt goed door.

In Rotterdam kennen ze El Ouali goed. De linkse oppositiepartijen werken al samen met Nida, sinds de partij in 2014 met twee zetels in de oppositie is aangeschoven. El Ouali komt zélf van GroenLinks en benadrukt steeds: Nida is géén ‘moslimpartij’ voor alleen moslims. Op onderwerpen zoals armoedebestrijding, sociale huisvesting en gelijke rechten voor homoseksuelen en vrouwen kunnen de vier partijen elkaar vinden. Nida ondertekent begin deze maand nog een stembusakkoord om zich in te zetten voor de LHBTI-gemeenschap.

De landelijke leiders zijn niet echt enthousiast over het verbond, maar laten het erbij. Lokale samenwerking is in principe aan de lokale lijsttrekkers zelf, vinden ze.

Zondagavond verandert dat, als Nieuwsuur een vier jaar oude tweet van Nida opnieuw onder de aandacht brengt. De tweet vergelijkt Israël met Islamitische Staat (IS) als een staat die Palestijnse burgers zou ‘terroriseren’. „Onbegrijpelijk”, twittert PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann die avond, waarmee ze het Links Verbond openlijk onder druk zet. GroenLinks heeft dan al besloten dat Nida afstand moet nemen van de tweet, anders stopt de samenwerking.

Bij GroenLinks wordt bezworen dat daar geen landelijk bevel van Jesse Klaver voor nodig was. De Rotterdamse GroenLinks-lijsttrekker Judith Bokhove vond het zelf ook.

De landelijke partijleiders krijgen spijt van hun afzijdigheid. SP’er Lilian Marijnissen distantieert zich zondag voor de camera openlijk van het verbond. Als hij vooraf over het Links Verbond met Nida gebeld was, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver maandagmiddag in het Libelle Nieuwscafé, „dan hadden we dit gesprek nu niet gehad”. Bij de PvdA hadden ze achteraf ook anders geadviseerd over het verbond, zegt een ingewijde.

Tweeënhalf uur praten de vier partijen maandagmiddag in het stadhuis van Rotterdam aan de Coolsingel over de situatie. Ze spreken af dat de samenwerking verder kan als Nida ‘afstand neemt’ van de IS-tweet.

Maar er is direct verwarring over de mate waarín er dan afstand genomen wordt. Nida twittert dat het zich bij een eerdere persverklaring houdt, waarin „de context” van de Gaza-oorlog van 2014 wordt genoemd. Dát is niet de afspraak, vindt Bokhove. Ze belt met het landelijke partijkantoor en tweet dat voor Nida wat haar betreft geen plaats meer is in het verbond. Bij de PvdA is er verwarring; lijsttrekker Barbara Kathmann tweet uiteindelijk dat na „overleg met betrokkenen” de samenwerking strandt.

Dinsdagochtend noemt SP-lijstrekker Leo de Kleijn het aan de telefoon nog steeds „onbegrijpelijk”. Bij GroenLinks moeten wel „enorme domoren” zitten. Beste Rotterdammers, het Links Verbond is ten einde, twittert hij. De vier partijen proberen de schade te beperken. Ze staan achter hun manifest voor een „sociaal, duurzaam en inclusief” Rotterdam, zeggen ze. En ze blijven hopen op een college ‘over links’, na 21 maart.