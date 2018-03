Het verval van een groot voetbaltalent

Hij stond in 2016 nog op het trainingsveld met Francesco Totti en Kevin Strootman bij AS Roma, met een glansrijke carrière in het verschiet. Hoe anders liep het voor Ismail H. De 22-jarige voetballer wordt in België verdacht van vijf gewapende overvallen in de buurt van Turnhout, zo meldde de Belgische krant Het Laatste Nieuws woensdag.

„Dit nieuws verwachtte ik niet, zeker niet bij deze jongen”, zegt René Sterken, die H. voor FC Twente scoutte bij Sportclub Enschede. „Ik ga ervan uit dat Ismail onschuldig is, tot het tegendeel is bewezen.”

Op 10 februari werd H. door de politie in Turnhout gearresteerd. Volgens zijn advocaat Xavier Potvin ontkent H. de beschuldigingen van de Belgische rechtbank.

Groot talent

Sterken herinnert zich Ismail H. als een groot talent. „Hij had zo veel goede dingen, maar was lastig te sturen. Dan word je al gauw een moeilijke jongen voor trainers.” Op zijn twaalfde wordt H. weggestuurd bij de jeugdopleiding van FC Twente.

„Toen is hij gaan uitwaaieren over Europa”, vertelt Sterken. „Soms zag ik hem in Enschede en sprak ik hem wel even aan. Dan vertelde ik hem dat hij de juiste keuzes moest maken.”

Na zijn vertrek bij FC Twente volgt een rondgang langs jeugdopleidingen van verschillende Belgische clubs. Via KV Turnhout, KVC Westerlo, Racing Genk en OH Leuven komt H. in 2013 bij Crystal Palace in Londen terecht. Na een seizoen vertrekt hij uit Engeland om opnieuw in België te gaan voetballen. Ditmaal kiest hij voor de jeugd van Anderlecht.

AS Roma

Het eerste elftal haalt hij niet in Brussel, maar het Italiaanse Brescia pikt Ismail H. in 2014 transfervrij op. Bij Brescia speelt de dan 19-jarige middenvelder in twee seizoenen meer dan veertig duels in de Serie B, het tweede Italiaanse niveau. „Daar had hij echt zijn beste tijd als voetballer”, zegt Sterken. „Met de juiste contacten en begeleiding had Ismail echt ver kunnen komen, daar ben ik van overtuigd.”

Dat lijkt ook alsnog te gaan gebeuren als AS Roma zich in 2016 via de contacten van zaakwaarnemer Mino Raiola meldt voor de middenvelder. De Italiaanse topclub ziet het talent van de geboren Enschedeër en betaalt Brescia 3 miljoen euro. H. wordt in die tijd ook opgeroepen voor het Marokkaanse elftal. Op 11 oktober 2016 valt hij in Marrakech in de vriendschappelijke wedstrijd met Canada (4-0) een kwartier voor tijd in en speelt hij zijn tot dusverre enige interland.

In Rome komt hij niet aan spelen toe. Na verhuurperiodes bij Ascoli en Vicenza, twee teams uitkomend in de Serie B, en het Portugese SC Olhanense, keert H. terug naar België. Hij wordt door Roma in 2017 verhuurd aan zijn oude club Westerlo.

Verscheurd contract

In januari dit jaar wordt het huurcontract om disciplinaire redenen door KVC Westerlo verscheurd. H. meldt zich te laat op trainingen of komt soms zelfs helemaal niet opdagen, zegt directielid Wim van Hove van Westerlo tegen Tubantia. Woensdag wilde de Belgische club niet meer ingaan op vragen van de media. Sterken had nog regelmatig contact met H. maar sprak hem de afgelopen maanden niet. „Ik hoorde pas weer iets over hem toen bleek dat hij in de cel zat.” Justitie in België wil niets loslaten over de huidige status van de verdachte.

Volgens advocaat Potvin staat H. nog steeds onder contract bij AS Roma. „Wij hebben de opdracht gekregen van Ismail H. om de situatie aan de club toe te lichten.”