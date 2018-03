Hawking volgens vier wetenschappers: ‘Hij bracht een glimlach op je gezicht.’

„Mijn eigen onderzoek naar neutronensterren heeft niet direct te maken met zijn kosmologische onderzoek. Maar als ik publieke lezingen geef, stellen mensen vaak vragen over onderwerpen die door hem bekend zijn geworden, zoals de door hem bedachte Hawking straling. Hij heeft ervoor gezorgd dat mensen meer weten over sterrenkunde en kosmologie. Dankzij zijn enthousiasme willen mensen dat soort dingen begrijpen.” Dorine Schenk

„Toch waren het niet zo zeer zijn boek en onderzoek die me aanspraken, maar hoe hij omging met zijn handicap. Mijn vader had MS en verloor ook zijn mobiliteit en spraak. Hawking zetten zich in voor de ontwikkeling van ondersteunende middelen, zoals zijn spraakcomputer, waardoor hij zijn werk kon blijven doen terwijl hij steeds meer lichamelijke functies verloor. Dat en zijn doorzettingsvermogen waren een inspiratie voor mijn vader en mij.

Vincent Icke, hoogleraar Sterrenkunde bij de Sterrewacht Leiden:

„Ik leerde Stephen kennen in de jaren ’70, toen we samen aan het Instituut voor Astronomie van de Universiteit Cambridge werkten. Toen kon hij nog lopen en spreken. Ik herinner me de discussies die we hadden, over algemene relativiteitstheorie en kosmologie. Sommige wetenschappers aan de Universiteit Cambridge waren vals en arrogant – maar Stephen niet. Hij had gevoel voor humor en was uitstekend in het uitleggen van natuurkunde. Als wetenschapper was hij ook briljant.

„Stephen had toen ik hem leerde kennen al de diagnose ALS ontvangen, de artsen zeiden dat hij niet langer dan 2 of maximaal 3 jaar zou leven. Maar hij koos ervoor om door te gaan zoals tevoren. Hij zei dat wij allemaal moeten sterven en dat het niet uitmaakt of dat in 2, 20 of 200 jaar gebeurt. Ik vond dat enorm dapper van hem – hij is een held voor mij.

„Het was verschrikkelijk om mee te beleven hoe zijn gezondheid geleidelijk verslechterde. Toen ik hem ontmoette kon hij nog auto rijden maar een jaar later moest zijn vrouw hem al naar zijn werk brengen. Het is een geneeskundig wonder dat hij nog eens 40 jaar mocht leven. Ik ben heel verdrietig dat hij nu overleden is.”

Brigitte Osterath