‘Griekse voetbalbond riskeert schorsing na voorval met pistool’

Griekenland loopt het gevaar te worden uitgesloten van internationale voetbaltoernooien. Aanleiding zijn de vele recente incidenten in de Griekse voetbalcompetitie, zo liet een hoge vertegenwoordiger van wereldvoetbalbond FIFA woensdag weten. Het voorval van afgelopen weekeinde, toen de voorzitter van een Griekse club gewapend het veld opliep, was volgens hem de druppel.

Tegenover journalisten noemde de vertegenwoordiger Hubert Huebel het “onverdraaglijk” dat mensen angstig naar het stadion gaan, meldt persbureau AP. Hoe kun je nu kinderen meenemen naar een plek waar mensen met een pistool het veld op gaan?”, stelde hij. Huebel is bij de FIFA voorzitter van de commissie die toezicht houdt op de Griekse voetbalbond.

Volgens Huebel beweegt het Griekse voetbal steeds verder “richting de afgrond” en is een schorsing van de Griekse voetbalbond “niet langer onmogelijk”. Als een voetbalbond wordt geschorst door de FIFA mag een nationaal elftal niet meer deelnemen aan EK’s en WK’s en worden voetbalclubs uit dat land uitgesloten van toernooien zoals de Champions League.

Het hoofdbestuur besluit

Of de Griekse bond op non-actief wordt gesteld wordt overigens niet beslist door Huebel zelf; die keuze is aan het hoofdbestuur van de FIFA. Met zijn commissie is de Oostenrijker Huebel verantwoordelijk voor het onderzoek naar de gebeurtenis van zaterdag. Het rapport dat hij daarover schrijft zal “serieus” zijn, aldus de commissievoorzitter.

Het incident van zondag vond plaats tijdens de slotminuten van het duel tussen PAOK Saloniki en AEK Athene. Nadat de scheidsrechter een doelpunt afkeurde stormde PAOK-eigenaar Ivan Savvidis woedend het veld op met aan zijn riem een revolver. Voor zover bekend heeft de Grieks-Russische miljardair het wapen niet getrokken.

Voor de Griekse regering waren de gebeurtenissen van dit weekeinde aanleiding om de competitie in het land voor onbepaalde tijd stil te leggen. Premier Tsipras heeft zich de afgelopen jaren al zeker twee keer uitgelaten over geweld in het Griekse voetbal. Dat de FIFA zich nu met het voorval bemoeid, wordt de regering toegejuicht.

Een veelkoppig monster

Volgens Dimitrios Malisiovas, een ervaren voetbalverslaggever uit Griekenland, zijn corruptie en geweld al een probleem sinds de profcompetitie veertig jaar geleden werd opgericht. Na elk incident worden weliswaar maatregelen getroffen, zegt hij tegen AP, maar clubs en fans weigeren daar gehoor aan te geven.