Google weigert voortaan advertenties van cryptomunten

Google stopt vanaf juni met het plaatsen van advertenties van cryptomunten, zoals de bitcoin. Dat laat het bedrijf weten in een bericht over haar aangepaste advertentiebeleid.

Ook weert de techgigant reclames voor risicovolle en laagdrempelige beleggingsproducten. Het gaat dan onder meer om financiële producten waarmee bijvoorbeeld gegokt kan worden op de waardeschommelingen van vreemde valuta’s. Google is de grootste aanbieder van online advertenties.

Volgens Google heeft het bedrijf vorig jaar honderd advertenties per seconde verwijderd die niet voldeden aan hun advertentiebeleid. Het gaat in totaal om 3,2 miljard advertenties in 2017. Scott Spencer, advertentiedirecteur noemde het bestrijden van “schadelijke” advertenties een “topprioriteit” voor het bedrijf.

Google is het tweede techbedrijf dat dergelijke advertenties in ban doet. In januari liet Facebook al weten niet langer advertenties te plaatsen van aanbieders van cryptomunten.

Complottheorieën

Ondertussen gaan YouTube, eigendom van Google, en Wikipedia een samenwerking aan om de informatievoorziening te verbeteren. YouTube gaat teksten van Wikipedia en andere websites plaatsen naast filmpjes die bijvoorbeeld complottheorieën ondersteunen. Dat maakte directeur Susan Wojcicki tijdens een conferentie in Austin bekend, aldus Reuters. Het gaat dan bijvoorbeeld om video’s waarin mensen openlijk twijfelen aan de maanlanding. Wojcicki zei: “Mensen kunnen nog steeds de video’s bekijken maar ze hebben dan tenminste direct toegang tot aanvullende informatie waarop ze kunnen klikken.”