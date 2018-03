Gezellig, zo’n houtkachel met fijnstof

Op de gekleurde tafeltjes staan jampotjes met de tekst ‘enjoy life’. Het is rustig op dinsdagmiddag Bij Daphne in de Kas, een van de weinige horecagelegenheden in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Vooral in de weekeinden is het druk, aldus eigenaar Daphne Bartels.

Het opvallende glazen gebouw is niet aangesloten op het gasnet. Het heeft een houtkachel en een pelletkachel, die brandt op brokken biomassa, en als het echt koud is zorgt een extra elektrische heater voor de warmte in de kas van Daphne. De ondernemer is vooral blij met de houtkachel. „Mensen vinden het heerlijk ruiken en het past bij de sfeer van dit gebouw.”

Maar als het aan het platform Houtrook en Gezondheid ligt, is het snel gedaan met milieuvervuilende houtkachels. Zij veroorzaken te veel fijnstof. In totaal zou 10 procent van de Nederlanders overlast ervaren door houtrook. Vooral mensen met astma hebben last. Na jaren discussiëren en onderzoek doen is het platform, bestaande uit milieuclubs, onderzoeksinstituten, het Longfonds en de kachelbranche, er uit. Zij willen dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) strikte regelgeving gaat invoeren voor houtkachels, zoals het gebruik van roetfilters.

Nederland loopt achter

Voor Stefan Jonkers kan het niet snel genoeg gaan. „Wij lopen enorm achter in vergelijking met onze buurlanden”, zegt de 26-jarige verkoper bij Haardencentrum Hoevelaken. Hij wijst op een metershoge open haard van natuursteen met een hoge stapel houtblokken erin. „Dit kan eigenlijk niet meer, toch worden klanten meteen verliefd als ze dit zien.” Zonder regelgeving is de klant koning, aldus Jonkers. Maar, zegt hij, wanneer je uitlegt dat elke euro aan hout die je hierin gooit, slechts 10 cent aan warmte oplevert, dan bedenken consumenten zich wel. Jonkers verkoopt ook houtkachels met een speciaal roetfilter. „Wij exporteren veel naar Duitsland en daar gelden veel strengere regels”, aldus Jonkers.

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) wil niet, zoals het Longfonds bepleit, een verbod op de verkoop van houtkachels, maar wel vervroegd strengere Europese regels invoeren. Hun voordeel is meer werk voor de installatiebranche, die ook onderhoud doet.

Zoë Hendriks, een bewoner van Vathorst, heeft een houtkachel met een roetfilter. „Die kost een paar duizend euro, maar is wel iets duurzamer.” En toen haar zus, die een longziekte heeft, op bezoek kwam, ondervond zij geen last.

Ondernemer Daphne Bartels zit niet te wachten op regelgeving. „Kijk, we zitten hier ingeklemd tussen de A1 en A28. Het verkeer veroorzaakt veel meer fijnstof. Gaan we dan ook vuurkorven en barbecues verbieden?”