Geen keurmerk nodig voor zaagsel voor energie

Kolencentrales die hout bijstoken, hoeven geen FSC-certificering voor zaagsel te regelen. Vier milieuorganisaties dreigden afgelopen najaar met een kort geding daarover. Een geschillencommissie stelt de milieuclubs echter in het ongelijk.

Dat maakten de vier milieuorganisaties woensdagmiddag bekend. De geschillencommissie zou de uitspraak deze donderdag naar buiten brengen. De milieuorganisaties, waaronder de Stichting Natuur & Milieu en Greenpeace, zien ondanks het verlies af van een gang naar de rechter.

Kolencentrales die hout willen bijstoken, kunnen subsidie krijgen voor duurzame energie (SDE+). Centrale-eigenaren RWE, Uniper en Engie hebben subsidie aangevraagd, voor in totaal bijna 4 miljard euro voor de komende jaren.

Op één hoop

Hout voor bijstook komt voor het overgrote deel uit het buitenland. In 2015 stelden de centrales en milieuorganisaties in een convenant vast hoe duurzaam het bijgestookte hout moest zijn, om voor die subsidie in aanmerking te komen.

Hout moet worden geoogst uit duurzaam beheerde bossen met FSC-certificering of gelijkwaardige criteria. Restproducten uit de houtindustrie, zoals zaagsel, hoeven daaraan echter niet te voldoen. „Dat is door toeleverende bedrijven niet te regelen”, aldus milieumanager Peter-Paul Schouwenberg van RWE. „Alle zaagsel komt daar op één hoop.”

Volgens de natuurorganisaties was die uitzondering niet volgens „de geest van het convenant”. Volgens hen moest certificering ook voor zaagsel gelden. „Dat kan best”, aldus Joris Wijnhoven van Greenpeace, „als je de toeleverbedrijven en bossen certificeert waaruit het zaagsel komt”. Een geschillencommissie, bestaande uit drie deskundigen die van beide zijden waren aangesteld, stelt de natuurorganisaties echter in het ongelijk.

Zaagsel en andere restproducten moeten volgens het convenant wel voldoen aan enkele duurzaamheidscriteria, zoals voor een minimale CO2-besparing.

Tot nog toe heeft alleen energiebedrijf RWE op grote schaal hout ingevoerd, in de vorm van korrels (‘houtpellets’). Drie scheepsladingen uit Letland en Litouwen liggen klaar om te worden bijgestookt in de Amercentrale in Geertruidenberg. Daarvan is volgens RWE zo’n 20 procent zaagsel. De Amercentrale zou aanvankelijk al in november beginnen met de bijstook van biomassa, maar ondervindt technische problemen. De bijstook begint naar verwachting rond 1 juni.