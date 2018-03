‘Filippijnen stappen uit Internationaal Strafhof’

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft woensdag aangekondigd dat het land zich onmiddellijk terugtrekt uit het Internationaal Strafhof (ICC). Volgens een woordvoerder van de president tekent Duterte later op de dag de officiële verklaring waarmee het land uit het Strafhof stapt, aldus persbureau Reuters.

Duterte zegt de beslissing te hebben genomen na “ongefundeerde, ongekende en buitensporige aanvallen op mijn persoon en op mijn regering”. Het strafhof liet vorige maand weten een onderzoek te starten naar de rol van Dutertes partij in de duizenden drugsmoorden die sinds 2016 zijn gepleegd. Aanklager Fatou Bensouda van het ICC sprak over “buitengerechtelijke executies” die zouden worden uitgevoerd in verband met antidrugsoperaties van de politie.”

De president riep begin deze maand de politie al op om niet mee te werken aan het onderzoek. “Als mensenrechtenorganisaties je benaderen, of wie dan ook, dan is mijn bevel: niet antwoorden,” verklaarde de president.

Duterte doet de internationale kritiek op zijn antidrugsbeleid af als “buitenlandse bemoeienis”. Hij kwam in 2016 aan de macht en voert sindsdien een omstreden antidrugsbeleid. Deze zogeheten ‘oorlog tegen drugs’ heeft aan meer dan vierduizend mensen het leven gekost.

Vorig jaar mei stelde Duterte een staat van beleg af op het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filippijnen, om islamitische opstandelingen te bestrijden. Ook nadat de strijders waren verdreven, verlengde Duterte de noodtoestand. Critici zijn bang dat de president gebruik maakt van de situatie om zijn macht te vergroten. Onder de Filippijnse dictator Ferdinand Marcos leefde het land in de jaren zeventig negen jaar in een staat van beleg. Marcos regeerde met harde hand en liet talloze politieke tegenstanders, journalisten en activisten ontvoeren en martelen.