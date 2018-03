Facebook verwijdert pagina Britse extreem-rechtse groepering

Facebook heeft de pagina van de Britse extreem-rechtse groepering Britain First verwijderd. Ook de pagina’s van de leiders Paul Golding en Jayda Fransen zijn van de site gehaald. Dit besluit is genomen omdat er herhaaldelijk haatdragende berichten werden geplaatst.

De beheerders kregen onlangs een laatste waarschuwing maar leken zich hier weinig van aan te trekken. “Wij doen dit niet zomaar,” schrijft Facebook. “Maar zij hebben herhaaldelijk berichten geplaatst met de intentie om haat en vijandigheid tegenover minderheden te versterken.” De techgigant benadrukt dat het platform openstaat voor allerlei ideeën maar “politieke meningen moeten worden uitgedrukt zonder haat”.

De Britste premier Theresa May reageerde verheugd, aldus persbureau Reuters. “Ik hoop dat andere bedrijven dit voorbeeld volgen.”

Sneller berichten verwijderen

Facebook staat samen met andere sociale media zoals Twitter en YouTube onder druk om haatdragende berichten sneller te verwijderen. In 2016 ondertekenden de techbedrijven een gedragscode bij de Europese Commissie waarin ze beloven klachten over berichten binnen 24 uur te behandelen.

Britain First, een splinterbeweging die voortkomt uit de British National Party, kreeg wereldwijd veel aandacht nadat de Amerikaanse president Donald Trump enkele berichten had geretweet. Eén van de anti-moslimvideo’s die Trump deelde was van Nederlandse herkomst. May keurde het delen van deze berichten af en noemde het “een verkeerde keuze”.