‘Ex-VVD-voorzitter Keizer krijgt naheffing 12 miljoen euro’

De Belastingdienst zou de in opspraak geraakte ex-VVD-voorzitter Henry Keizer een naheffing hebben opgelegd van 12 miljoen euro. Dat meldt De Telegraaf woensdag. De naheffing zou betrekking hebben op de miljoenenwinst die hij maakte met de omstreden aankoop van zijn crematoriumbedrijf De Facultatieve in 2012.

Ook de fiscale opsporingsdienst FIOD zou een onderzoek zijn gestart naar de aankoop van het bedrijf. De Belastingdienst wilde niet reageren op de berichtgeving.

Ophef

Keizer raakte vorig jaar in opspraak nadat uit onderzoek van het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money (FTM) bleek dat hij het bedrijf voor veel minder geld had gekocht dan het volgens de jaarverslagen waard was. Keizer bleek naast de adviseur van de verkopende partij, zelf de koper te zijn. Hij kocht het bedrijf samen met drie anderen voor 12,5 miljoen euro terwijl het voor 31,5 miljoen was gewaardeerd.

Keizer heeft altijd ontkend dat er iets mis was met de aankoop. In een reactie zei hij destijds een “100 procent schoon geweten” te hebben over de overname. Ook premier Mark Rutte schaarde zich achter zijn partijgenoot. Hij zei niet te twijfelen aan de integriteit van Keizer. Desondanks trad Keizer in mei vorig jaar af als voorzitter van de VVD.