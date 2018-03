Hillary Clinton komt bij Eva Jinek een beetje los

“Dit is het beste gesprek ooit!” Dat was een tikje overdreven van Eva Jinek, maar onderhoudend waren ze zeker, de negentig seconden waarin Matthijs van Nieuwkerk haar dinsdag aan het begin van De Wereld Draait Door na een korte felicitatie probeerde te ondervragen over… precies dáár begon Van Nieuwkerk te hakkelen. Het woord ‘administratie’ viel uit zijn mond. En: „Wat kan het mij ook schelen allemaal.”

Daarop begon Van Nieuwkerk over het uitzendschema van NPO1 dat bepaalt dat Eva Jinek op 4 juni haar talkshow weer moet presenteren. „We zullen er zitten”, zei ze. Waarop Van Nieuwkerk probeerde te vragen of ze al wist of er dan een jongen of een meisje in haar buik zou zitten. Hij maakte het zichzelf ingewikkeld door de woorden ‘jongen’, ‘meisje’ en ‘buik’ bij het inwinnen van die informatie te vermijden. Waarschijnlijk waren Ilse Warringa en Diederik Ebbinge (de cast van De Luizenmoeder was óók te gast) druk aantekeningen aan het maken: zomaar een gratis dialoog voor het tweede seizoen.

Uiteindelijk zaten Jinek en tafeldame Hélène Hendriks de arme presentator in zijn gezicht uit te lachen. Die snel „Vanavond om negen uur!” riep, het tijdstip waarop het eigenlijke gespreksonderwerp was uitgerekend: het interview van Jinek met Hillary Clinton, die in Nederland was om de vertaling van haar boek What happened te promoten.

Jinek wilde, vertelde ze, in de zendtijd van Brandpunt+ (KRO-NCRV) vooral „inzicht krijgen in een mens die de grootste politieke nederlaag van de afgelopen millennia heeft meegemaakt”. Millennia? Laat Caesar het niet horen.

Het beste gesprek ooit werd het intussen niet, zeker niet voor wie de ontvangst van Clintons boek in september heeft gevolgd. Het is ook de vraag wat je in twintig minuten uit een professional op book tour kunt peuren. Veel was niet nieuw, maar wel waar: zoals de verzekering van Clinton dat elke nieuwe vrouw die zich in de politiek wil bewijzen aan dezelfde dubbele standaard zal moeten voldoen. „Altijd zullen ambitieuze vrouwen horen dat ze te schril zijn.”

De Democratische kandidaat dacht tot het laatst werkelijk dat ze niet kon verliezen en verwijt zichzelf vooral dat ze geen antwoord had op de woede die Trump aanwakkerde. „Ik had moeten zeggen: I hear you. I get it. I know it. Maar jullie moeten er niet je Mexicaanse bakker de schuld van geven.” De tragiek van dat antwoord zat erin dat Clinton onderschatte hoe veel laagopgeleide kiezers niet de Mexicanen de schuld gaven, maar háár.

Daar ging Jinek niet op door. Hoogtepunt van het gesprek was het moment waarop ze de 70-jarige Clinton vroeg naar haar eerder uitgesproken overtuiging dat zij de verkiezing van de eerste vrouwelijke president van de VS zal meemaken. Vriendelijke interviewers laten dan de naam van dochter Chelsea Clinton (38) vallen, maar Jinek had een ander idee. Ze suggereerde dat Ivanka Trump presidentiële ambities zou hebben. Daarop verstrakte Clinton onmiddellijk: „That’s not going to happen.” Jinek was er niet door gerustgesteld.

Bij DWDD was al de ingelijste foto getoond die Jinek al twintig jaar in huis heeft staan, van een piepjonge Bill en Hillary Clinton. In moeilijke momenten vraagt ze zich af wat Bill en Hillary zouden doen.

Aan het eind van het interview („Now you’ll think I’m crazy”) liet ze de foto aan Clinton zien. Die lachte er hartelijk om: „Oh my God, that’s ancient history.” Waarna ze de ineens jonge Jinek nog even moederlijk-Amerikaans toesprak: „Altijd blijven doorgaan.”