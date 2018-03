Ex-directeur Stedelijk Beatrix Ruf loog over nevenfunctie

Beatrix Ruf, de in oktober opgestapte directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, heeft gelogen over haar nevenactiviteiten. Dat blijkt uit weer een nieuwe versie van het jaarverslag 2016 van het Stedelijk, die in december op de museumsite is gepubliceerd en die woensdag door de Volkskrant is geopenbaard. Eerder stonden al drie andere versies van het jaarverslag online.

Op verzoek van de in november aangestelde interim-directeur Jan Willem Sieburgh heeft Ruf haar nevenactiviteiten aangevuld. Ze meldt voor 2016 twee nieuwe bestuursfuncties: van Currentmatters BV, haar kunstadviesbedrijf, en van JRP Ringier Kunstverlag AG, de uitgeverij van de Zwitserse zakenman Michael Ringier die twintig jaar door Ruf is geadviseerd over de samenstelling van zijn kunstverzameling.

Handtekening op documenten

Op vragen van NRC heeft Ruf bij herhaling geantwoord dat ze sinds december 2014 niet meer voor Ringier werkte. Haar handtekening onder officiële documenten van de uitgeverij uit 2016, gedeponeerd bij de Zwitserse Kamer van Koophandel, deed Ruf af als „administratieve fouten”. Ook in een begin november gepubliceerd interview in The New York Times verklaarde Ruf dat ze sinds 2014 niet meer voor Ringier werkte.

Ruf nam ontslag na een bericht in NRC dat de artistiek directeur van het Stedelijk ook een succesvol kunstadviesbedrijf leidde. Currentmatters BV maakte in 2015 en 2016, Rufs eerste jaren als directeur van het Stedelijk, een winst van in totaal 1.134.958 euro.

In het gesprek met The New York Times verklaarde Ruf dat die winst vooral te danken was aan de miljoen Zwitserse Frank (865.000 euro) die ze van Ringier kreeg. Dat was een afscheidsbonus, omdat de door haar geselecteerde kunstwerken zo in waarde waren toegenomen. Die „dankjewelgift”, vertelde Ruf, was haar door Ringier toegezegd toen ze in het Stedelijk aan de slag ging.

Door de aangepaste opgave van haar nevenactiviteiten geeft Ruf dus toe dat ze voor Ringier is blijven werken. Pikant, want Ruf leende als Stedelijk-directeur regelmatig kunstwerken van de Zwitser. Ook sponsorde Ringier tentoonstellingen en gaf hij een catalogus uit bij een tentoonstelling in het Stedelijk. Deze afwijkingen van de ethische regels voor musea zijn niet in de jaarverslagen van het Stedelijk verantwoord.

Onderzoeken

Ruf, zegt haar woordvoerder, wil niet reageren omdat de twee onderzoeken naar het Stedelijk onder haar bewind nog niet zijn afgerond. In opdracht van de Gemeente Amsterdam zijn twee hoogleraren en een oud-rechter al maanden bezig. De uitkomsten zullen niet in april, zoals eerder aangekondigd, maar op zijn vroegst in mei openbaar worden gemaakt.

Onlangs begon een groep van ruim honderd mensen, onder wie bekende internationale kunstenaars, een petitie om Ruf „vanwege haar artistieke visie” terug te vragen als directeur van het Stedelijk Museum. Die petitie is nu zo’n 630 keer ondertekend.