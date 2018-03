Bayern München door naar kwartfinales Champions League

Bayern München heeft voor de zevende keer in successie de kwartfinales van de Champions League bereikt. De uitwedstrijd tegen Besiktas woensdag, een formaliteit na de uitslag (5-0) van de eerste wedstrijd, won Bayern ook: 3-1.

Voor de Duitse kampioen scoorden Thiago Alcantara, Gokhan Gonul (eigen doelpunt) en Sandro Wagner, de Turkse treffer was van Vagner Love. Vorig seizoen werd Bayern in de kwartfinales uitgeschakeld door Real Madrid, de latere winnaar van de Champions League.

Lens, Babel, Robben

Bij de thuisploeg kwam Jeremain Lens in actie, Ryan Babel viel een kwartier voor tijd in. Arjen Robben liet de wedstrijd tegen Besiktas aan zich voorbijgaan vanwege een beknelde zenuw.

Woensdagavond spelen Barcelona en Chelsea nog tegen elkaar. De eerste wedstrijd in Londen eindigde in 1-1. Vrijdag is de loting voor de kwartfinales. Titelhouder Real Madrid, Sevilla, Juventus, AS Roma, Liverpool, Manchester City en dus Bayern München doen daar aan mee.