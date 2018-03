NRC checkt: ‘Arnhem krijgt strengste milieuzone van Nederland’

De aanleiding

Vorige week maandag stemde de Arnhemse gemeenteraad voor een motie van GroenLinks, waarmee de Gelderse stad vanaf volgend jaar een strengere milieuzone krijgt. Dieselauto’s van voor 2004 mogen het centrum niet meer in, diesels van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde EU-emissienormen (Euro IV of hoger) voldoen. Arnhem is de vierde Nederlandse stad met een milieuzone, na Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Verschillende media die berichtten over de milieuzone wezen erop dat de Arnhemse zone strenger is dan die in de drie andere steden. We checken of dat klopt.

Waar is het op gebaseerd?

In Rotterdam en Utrecht worden diesels van voor 2001 geweerd, zo schrijft de NOS. Doordat in Arnhem het gebiedsverbod ook geldt voor auto’s van voor 2004 worden meer voertuigen verbannen dan in de andere steden. Dit maakt de regels strenger, omdat het meer auto’s treft. ANP, Omroep Gelderland en RTL noemen de milieuzone in Arnhem de strengste van Nederland, maar lichten dit verder niet toe.

En, klopt het?

Om dit vast te kunnen stellen, vergelijken we op de site van de ANWB de Arnhemse zone met de regelgeving in de andere drie steden met milieuzone.

Amsterdam hanteert de zone alleen voor brommers en scooters van voor 2011. Dieselauto’s van voor 2005 en benzinewagens van voor 1992 krijgen geen nieuwe parkeervergunning meer in de hoofdstad. Utrecht en Rotterdam weren beide dieselauto’s van voor 2001 en kennen geen beperkingen voor benzineauto’s.

In Rotterdam werden tussen Nieuwjaarsdag 2016 en juni 2017 benzineauto’s van voor 1992 geweerd uit de stad. Hierop spande Stichting Rotterdamse Klassiekers een rechtszaak aan tegen het gemeentebestuur, omdat de oude benzinevoertuigen slechts 0,14 procent van het verkeer in de havenstad uitmaakten. De Raad van State stelde de oldtimerstichting in het gelijk, waarmee oude benzineauto’s de stad weer in mochten.

Vergeleken met de overige drie steden „weert de Arnhemse milieuzone het hoogste percentage van het autopark”, zegt hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft.

Maakt dat dit gebiedsverbod het strengst? „Om dat te bepalen moet je kijken naar type voertuig en bouwjaargrenzen”, zegt Van Wee. Arnhem is de enige gemeente die diesels vervaardigd tussen 2001 en 2004 en bepaalde dieselauto’s van vóór 2006 toegang tot de stad ontzegt.

Ook als de Rotterdamse zone niet was afgezwakt, was het Arnhemse beleid strenger, aldus Van Wee. „Ik verwacht dat oude benzineauto’s nog steeds minder kilometers rijden dan dieselauto’s gefabriceerd tussen en 2001 en 2004.”

Dinsdagavond stemde Maastricht voor een milieuzone met vignet, naar Duits voorbeeld. Hierbij zouden diesels van voor 2006 en benzineauto’s van voor 1990 de binnenstad niet meer in komen. De zone is echter nog geen feit: de mogelijkheden voor invoering worden nu verder onderzocht en pas na de zomer beslist de (nieuwe) gemeenteraad of en in welke vorm het gebiedsverbod er komt.

Conclusie

Verscheidene media schreven dat Arnhem de strengste milieuzone van Nederland krijgt. Wanneer de voorwaarden in Arnhem worden vergeleken met de andere drie steden met een milieuzone blijkt dat in Arnhem inderdaad meer en nieuwere dieselauto’s worden geweerd. We beoordelen de stelling daarom als waar.

