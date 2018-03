Xenos overgenomen door Casa

Interieurwinkelketen Casa neemt 110 Xenoswinkels over van de huidige eigenaar Blokker Holding. De winkels worden omgebouwd naar Casawinkels, laat het bedrijf dinsdag weten.

De 1.900 filiaalmedewerkers kunnen in de nieuwe winkels blijven werken, aldus Casa. Het distributiecentrum en het hoofdkantoor van Xenos in Waalwijk worden wel gesloten.

Baanverlies

Door de overname verliezen 180 van de in totaal 2.930 medewerkers hun baan. De financieel directeur van Blokker Holding Jeroen Visser noemt dit in het persbericht “een zware boodschap” voor de medewerkers die “altijd hard voor Xenos hebben gewerkt en straks het bedrijf zullen verlaten”. Hij schrijft dat de overname desondanks van belang is omdat het zorgt voor een “nieuwe toekomst”.

De overige zestig filialen van Xenos worden buiten Blokker Holding voortgezet door de familie Blokker. Wat er met deze winkels gebeurt, is nog niet duidelijk. Casa heeft vijfhonderd winkels in acht Europese landen, waaronder België, Frankrijk en Italië. Met de overname vestigt de budgetwinkel zich voor het eerst ook in de Nederlandse markt.

Nieuwe strategie

De verkoop is onderdeel van een nieuwe bedrijfsstrategie van Blokker Holding. Het bedrijf leed in 2016 een recordverlies en zette daarom alle winkelketens, behalve Blokker, te koop.