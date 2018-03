Vogelgriep vastgesteld bij pluimveehouderij in Kamperveen

Bij een pluimveebedrijf in Overijsselse Kamperveen is dinsdag vogelgriep vastgesteld. Dat bevestigt de Nationale Voedsel en Warenautoriteit aan NRC. Alle 30.000 eenden van het bedrijf worden geruimd. Ook is een vervoersverbod ingesteld in een straal van tien kilometer rond het pluimveebedrijf, zoals gebruikelijk is bij een uitbraak van vogelgriep. Het is nog niet bekend om welke variant van vogelgriep het gaat.

Sinds december geldt een landelijke ophokplicht vanwege vogelgriep. Bij een eendenfokkerij in Flevoland werd toen de zeer besmettelijke variant van vogelgriep geconstateerd. Om te voorkomen dat het virus zich zou verspreiden werd in het hele land een ophokplicht ingesteld. Vorig jaar gold de ophokplicht vijf maanden. Toen werd in april de maatregel opgeheven.

Ook in februari werd vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Oldekerk in Groningen. Hierbij ging het ook om de zeer besmettelijke variant van vogelgriep. Alle 36.000 vogels van het bedrijf werden geruimd.